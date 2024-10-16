Відомий тренер спростував головний міф про харчування перед і після тренувань
З харчуванням до та після фізичних тренувань пов'язано багато міфів. Чимало людей думають, що їжу перед вправами та після треба обмежувати.
Як харчуватися до та після тренувань, розповів відомий фітнес-тренер та нутриціолог Юрій Попко у інтерв'ю РБК-Україна (проект Styler).
Що їсти до та після тренувань?
На думку відомого тренера, абсолютно не важливо, що їсти до та після тренування, бо має значення лише одне, скільки калорій в загальному спожили протягом дня та з яких продуктів.
Зазначимо, що багато хто з тих, хто тренується вірить в те, що після тренування потрібно "закрити вуглеводне вікно", тобто зїсти щось з вуглеводів, чи навпаки - білків.
"А в які години їсти, перед, після, під час тренування - це нінащо не впливає. Якщо говорити про так звані "вікна" вуглеводні, білкові, це все дурниці і байки", - сказав Юрій.
Що можна їсти до та після тренувань (фото: freepik.com)
Головне правило перед тренуванням
Попко радить не йти на тренування голодними, а також не наїдатись досхочу перед фізичними вправами.
"Старайтесь на тренування не йти голодними й не наїдатись потужно, одразу перед тренуванням, бо в першому випадку цукор в крові понижається, і у вас буде темніти в очах, також ви будете відчувати слабкість. А в в другому випадку у вас буде важкість і ви будете хотіти спати і прилягти. В такому випадку дуже важко тренуватись", - резюмував тренер.
Нагадаємо, до цього відомий тренер назвав метод схуднення, який не працює.
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