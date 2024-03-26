Відомий тренер пояснив, як недосипання впливає на фігуру
Фото: Як недосипання впливає на фігуру (колаж РБК-Україна)
Недосипання негативно впливає на схуднення в цілому, тому що людина голодна та в неї сильний потяг до калорійної їжі.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера Віктора Мандзяка у Facebook.
Що треба знати
Експерт розповів, що при недосипанні збільшується запасання жиру в животі. Також при малій кількості сну організм розщеплює м'язову тканину, перетворюючи білки м'язів на енергію.
Правила, які допоможуть вам виспатися
- Використовуйте спальню лише для сексу і сну. Спальня має викликати рефлекторну реакцію - засинання.
- Якщо ви лягли і не можете заснути впродовж 15 хв, встаньте з ліжка і займіться чимось. Коли втомитесь, знову лягайте спати. Якщо не спиться протягом 15 хв, повторюйте процедуру.
- Якщо ви недоспали, не досипайте зранку чи протягом дня. Потерпіть до вечора, а тоді лягайте в ліжко. Будете досипати - зіб'єте графік сну.
- Не пийте каву і чай за 6 годин до сну. Кофеїн перешкоджає засинанню.
- Не тренуйтеся перед сном, уникайте емоційних подій перед сном (позитивних також). Сон не сумісний зі збудженням, сон потребує релаксу.
- Лягайте спати в один і той же час, незалежно будній день чи вихідний.
- Спіть в прохолодному приміщенні з температурою 18-19 градусів