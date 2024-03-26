Известный тренер объяснил, как недосыпание влияет на фигуру
Как недосыпание влияет на фигуру (коллаж РБК-Украина)
Недосыпание негативно влияет на похудение в целом, потому что человек голоден и у него сильное влечение к калорийной пище.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост тренера Виктора Мандзяка в Facebook.
Что нужно знать
Эксперт рассказал, что при недосыпании увеличивается запас жира в животе. Также при малом количестве сна организм расщепляет мышечную ткань, превращая белки мышц в энергию.
Правила, которые помогут вам выспаться
- Используйте спальню только для секса и сна. Спальня должна вызывать рефлекторную реакцию – засыпание.
- Если вы легли и не можете заснуть в течение 15 мин, встаньте с кровати и займитесь чем-нибудь. Когда устанете, снова ложитесь спать. Если не спится в течение 15 мин, повторяйте процедуру.
- Если вы не спали, не досыпайте утром или в течение дня. Потерпите до вечера, а затем ложитесь в постель. Будете досыпать – собьете график сна.
- Не пейте кофе и чай за 6 часов до сна. Кофеин препятствует засыпанию.
- Не тренируйтесь перед сном, избегайте эмоциональных событий перед сном (положительных также). Сон не совместим с возбуждением, сон нуждается в релаксе.
- Ложитесь спать в одно и то же время, независимо будний день или выходной.
- Спите в прохладном помещении с температурой 18-19 градусов