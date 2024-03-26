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Відомий тренер пояснив, як недосипання впливає на фігуру

Вівторок 26 березня 2024 14:32
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Відомий тренер пояснив, як недосипання впливає на фігуру Фото: Як недосипання впливає на фігуру (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Віктор Мандзяк

Недосипання негативно впливає на схуднення в цілому, тому що людина голодна та в неї сильний потяг до калорійної їжі.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера Віктора Мандзяка у Facebook.

Що треба знати

Експерт розповів, що при недосипанні збільшується запасання жиру в животі. Також при малій кількості сну організм розщеплює м'язову тканину, перетворюючи білки м'язів на енергію.

Правила, які допоможуть вам виспатися

  • Використовуйте спальню лише для сексу і сну. Спальня має викликати рефлекторну реакцію - засинання.
  • Якщо ви лягли і не можете заснути впродовж 15 хв, встаньте з ліжка і займіться чимось. Коли втомитесь, знову лягайте спати. Якщо не спиться протягом 15 хв, повторюйте процедуру.
  • Якщо ви недоспали, не досипайте зранку чи протягом дня. Потерпіть до вечора, а тоді лягайте в ліжко. Будете досипати - зіб'єте графік сну.
  • Не пийте каву і чай за 6 годин до сну. Кофеїн перешкоджає засинанню.
  • Не тренуйтеся перед сном, уникайте емоційних подій перед сном (позитивних також). Сон не сумісний зі збудженням, сон потребує релаксу.
  • Лягайте спати в один і той же час, незалежно будній день чи вихідний.
  • Спіть в прохолодному приміщенні з температурою 18-19 градусів

До цього тренер розвіяв популярний міф, який заважає людям схуднути.

Раніше ми писали про те, як вибрати правильну дієту, щоб не нашкодити здоров'ю.

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