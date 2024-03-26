Відомий тренер пояснив, як недосипання впливає на фігуру

Фото: Як недосипання впливає на фігуру (колаж РБК-Україна)

Недосипання негативно впливає на схуднення в цілому, тому що людина голодна та в неї сильний потяг до калорійної їжі.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера Віктора Мандзяка у Facebook.