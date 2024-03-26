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Известный тренер объяснил, как недосыпание влияет на фигуру

Вторник 26 марта 2024 14:32
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Известный тренер объяснил, как недосыпание влияет на фигуру Как недосыпание влияет на фигуру (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Виктор Мандзяк

Недосыпание негативно влияет на похудение в целом, потому что человек голоден и у него сильное влечение к калорийной пище.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост тренера Виктора Мандзяка в Facebook.

Что нужно знать

Эксперт рассказал, что при недосыпании увеличивается запас жира в животе. Также при малом количестве сна организм расщепляет мышечную ткань, превращая белки мышц в энергию.

Правила, которые помогут вам выспаться

  • Используйте спальню только для секса и сна. Спальня должна вызывать рефлекторную реакцию – засыпание.
  • Если вы легли и не можете заснуть в течение 15 мин, встаньте с кровати и займитесь чем-нибудь. Когда устанете, снова ложитесь спать. Если не спится в течение 15 мин, повторяйте процедуру.
  • Если вы не спали, не досыпайте утром или в течение дня. Потерпите до вечера, а затем ложитесь в постель. Будете досыпать – собьете график сна.
  • Не пейте кофе и чай за 6 часов до сна. Кофеин препятствует засыпанию.
  • Не тренируйтесь перед сном, избегайте эмоциональных событий перед сном (положительных также). Сон не совместим с возбуждением, сон нуждается в релаксе.
  • Ложитесь спать в одно и то же время, независимо будний день или выходной.
  • Спите в прохладном помещении с температурой 18-19 градусов

До этого тренер развеял популярный миф, мешающий людям похудеть.

Раньше мы писали о том, как выбрать правильную диету, чтобы не навредить здоровью.

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