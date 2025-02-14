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Відомий тіктокер похизувався розкішним подарунком для свого нареченого (відео)

П'ятниця 14 лютого 2025 18:00
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Відомий тіктокер похизувався розкішним подарунком для свого нареченого (відео) Олег Машуковський з бойфрендом (фото: instagram.com/mashukovsky)
Автор: Іванна Пашкевич

Український TikTok-блогер Олег Машуковський вирішив зробити цей День закоханих особливим для свого нареченого Данила. Він підготував розкішний подарунок, яким не забарився похизуватися в мережі.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram зірки мережі.

Так, Олег подарував коханому букет зі 151 червоної троянди, вартість якого сягає 67 тисяч гривень.

Окрім цього, блогер прикрасив оселю повітряними кульками у формі сердець та розсипав пелюстки троянд по всьому будинку.

Родзинкою сюрпризу стало те, що Машуковський одягнув нареченому маску, аби зробити момент ще більш загадковим та емоційним.

Реакція юзерів

Фани не могли залишити без уваги таку романтичну ініціативу та щедрий подарунок від Олега.

  • Я б такого сюрпризу точно не забула. Олег, ти справжній романтик!
  • Ого, більше ніж я витрачаю на всі свята разом взяті!
  • Він для свого хлопця робить більше, ніж більшість хлопців для своїх дівчат і жінок
  • Я перепрошую, а де знайти такого ж хлопця?
  • Все-таки можуть чоловіки робити романтичні сюрпризи

Нагадаємо, Олег Машуковський вперше розсекретив свої стосунки з хлопцем у червні цього року, коли показав свого обранця. Відомий тіктокер похизувався розкішним подарунком для свого нареченого (відео)Олег Машуковський з бойфрендом (фото: instagram.com/mashukovsky)

Візажист Данило і блогер разом вже три роки. Триріччя їхнього союзу закохані відсвяткували 13 серпня.Відомий тіктокер похизувався розкішним подарунком для свого нареченого (відео)Олег Машуковський з бойфрендом (фото: instagram.com/mashukovsky)

У 2023 році Олег зробив пропозицію бойфренду на вершині Говерли. Розчулений Данило одразу відповів "так".

До слова, раніше Кейт Міддлтон і принц Вільям замилували спільним чуттєвим фото.

Також зірка "Кріпосної" "засвітила" загадкового коханого, від якого народила донечку.

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