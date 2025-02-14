Известный тиктокер похвастался роскошным подарком для своего жениха (видео)

Украинский TikTok-блогер Олег Машуковский решил сделать этот День влюбленных особенным для своего жениха Даниила. Он подготовил роскошный подарок, которым не замедлил похвастаться в сети.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды сети.

Так, Олег подарил любимому букет из 151 красной розы, стоимость которого достигает 67 тысяч гривен.

Кроме этого, блогер украсил дом воздушными шариками в форме сердец и рассыпал лепестки роз по всему дому.

Изюминкой сюрприза стало то, что Машуковский надел жениху маску, чтобы сделать момент еще более загадочным и эмоциональным.

Реакция пользователей

Фаны не могли оставить без внимания такую романтическую инициативу и щедрый подарок от Олега.

Я б такого сюрпризу точно не забула. Олег, ти справжній романтик!

Ого, більше ніж я витрачаю на всі свята разом взяті!

Він для свого хлопця робить більше, ніж більшість хлопців для своїх дівчат і жінок

Я перепрошую, а де знайти такого ж хлопця?

Все-таки можуть чоловіки робити романтичні сюрпризи

Напомним, Олег Машуковский впервые рассекретил свои отношения с парнем в июне этого года, когда показал своего избранника. Олег Машуковский с бойфрендом (фото: instagram.com/mashukovsky)

Визажист Даниил и блогер вместе уже три года. Трехлетие их союза влюбленные отпраздновали 13 августа. Олег Машуковский с бойфрендом (фото: instagram.com/mashukovsky)

В 2023 году Олег сделал предложение бойфренду на вершине Говерлы. Растроганный Даниил сразу ответил "да".