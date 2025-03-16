Відомий співак висловився про Пивоварова. Раніше він назвав його пісні "несмаком"

Торік, за лаштунками фестивалю "Файне місто", яке проводиться у Льові, музикант заявив, не вважає вдалими спроби Пивоварова відродити історію крізь тексти пісень.

Хоча Паліндром запевнив, що вбачає в стараннях виконавця пізнавальну мету.

"Є смак, а є несмак. Мені здається, те, що робить Пивоваров - це знущання з поезії Розстріляного Відродження. Хоча ніби звучить це все фірмово", - підкреслив репер. Паліндром (фото: instagram.com/palindrom.ed)

Відповідаючи на запитання, чи змінилося його ставлення до Пивоварова, Степан зазначив, що воно залишилося "незмінним".

"Моє ставлення до Пивоварова, в принципі, незмінне. Як і було рік тому, і два роки тому. Воно нейтральне: не позитивне, і не негативне. Тому що я, в принципі, не знайомий з цією людиною. І як такого ставлення сформованого в мене немає. В мене є якісь лише думки щодо творчості", - зізнався співак.

Також він прокоментував свої попередні висловлювання, коли критикував використання української поезії в музиці Пивоварова. Артем Пивоваров (фото: instagram.com/pivovarovmusic)

Степан зазначив, що це "цікавий феномен для дослідження", оскільки поезія, яка несе в собі великий історичний тягар, зараз використовується на фоні веселих музичних треків, що для нього є своєрідним "оксюмороном".

"Я висловлювався і казав, що мені це абсолютно не подобається. Взагалі це такий цікавий феномен для дослідження: як використовують українську поезію, яка має на собі великий тягар, такий страждальний… Люди, які її писали, були закатовані, розстріляні й так далі. І зараз ця поезія кладеться на якусь супервеселу фонову музику, яка грає в торгових центрах, на весіллях... Мені оцей такий оксюморон трохи тисне голову. А так, в принципі, все добре", - сказав Паліндром.

Що відомо про Паліндрома

Степан Бурбан, більше відомий під псевдонімом "Паліндром" - це артист, чиї музичні проєкти, що стартували в 2019 році, вражають глибокими роздумами про ідентичність, всеохопну війну та перегляд історії. Паліндром (фото: instagram.com/palindrom.ed)

Він є одним з тих митців, які не бояться порушувати стереотипи, поєднуючи реп, альтернативний рок і філософські тексти.

Степан починав свою кар'єру як "Кашляючий Ед" і учасник гурту "Глава 94", а згодом, через кілька років, став "Паліндромом", передаючи через свою музику атмосферу львівського життя 90-х і 2000-х років.

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