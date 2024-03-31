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Відомий співак та зірка TikTok вперше стали батьками (фото)

Неділя 31 березня 2024 15:27
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Відомий співак та зірка TikTok вперше стали батьками (фото) Зіркова пара поділилася радісною звісткою (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Відомий український співак Ілля Парфкенюк (Parfeniuk) та його обраниця (TikTok-блогерка "Сімбочка") стали батьками. 31 березня дівчина народила первістка.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Stories з Instagram-сторінки "Сімбочки".

Зірка TikTok та її обранець-співак стали батьками - що відомо

Так, дівчина почала готуватися до пологів ще 30 березня. Увесь процес вона детально описувала у соцмережах.

Відомий співак та зірка TikTok вперше стали батьками (фото)

Відомий співак та зірка TikTok вперше стали батьками (фото)

Відомий співак та зірка TikTok вперше стали батьками (фото)

"Сібмочка" вперше стала мамою (скріншоти)

Ввечері вона розповідала, що вже на ранок може народити. Тому блогерка попереджала підписників про ймовірне "зникнення" із соцмереж на ніч.

Відомий співак та зірка TikTok вперше стали батьками (фото)

Відомий співак та зірка TikTok вперше стали батьками (фото)

Відомий співак та зірка TikTok вперше стали батьками (фото)

Кохана Парфенюка стала мамою (скріншоти)

Вже на ранок блогерка розповіла, що скоро народить. Їй прокололи пузир, поруч із нею постійно був обранець.

Відомий співак та зірка TikTok вперше стали батьками (фото)

Відомий співак та зірка TikTok вперше стали батьками (фото)

Як "Сімбочка" народжувала (скріншот)

А приблизно о 14 годині блогерка повідомила про радісну звістку. Вона вже народила первістка.

Відомий співак та зірка TikTok вперше стали батьками (фото)

Парфенюк та "Сімбочка" стали батьками (скріншот)

Втім, перші фото дитни пара поки що не публікує. Відомо, що вони дізналися про стать малюка ще до пологів. Повідомлялося, що Парфенюк та "Сімбочка" чекали на дівчинку.

Сам співак також поділився радісною звісткою. При цьому він був небагатослівним й написав: "Я тепер батя".

Відомий співак та зірка TikTok вперше стали батьками (фото)

Stories Парфенюка (скріншот)

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, що мережа лютує через новий випуск скандального шоу "Вагітна у 16".

Окрім цього, нещодавно Вакарчук вперше за довгий час показав 77-річну маму.

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