ua en ru
Вс, 31 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Известный певец и звезда TikTok впервые стали родителями (фото)

Воскресенье 31 марта 2024 15:27
UA EN RU
Известный певец и звезда TikTok впервые стали родителями (фото) Звездная пара поделилась радостным известием (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Известный украинский певец Илья Парфкенюк (Parfeniuk) и его избранница (TikTok-блогерша "Симбочка") стали родителями. 31 марта девушка родила первенца.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Stories с Instagram-страницы "Симбочки".

Звезда TikTok и ее избранник-певец стали родителями - что известно

Так, девушка начала готовиться к родам еще 30 марта. Весь процесс она подробно описывала в соцсетях.

Известный певец и звезда TikTok впервые стали родителями (фото)

Известный певец и звезда TikTok впервые стали родителями (фото)

Известный певец и звезда TikTok впервые стали родителями (фото)

"Сибмочка" впервые стала мамой (скриншоты)

Вечером она рассказывала, что уже к утру может родить. Поэтому блогерша предупреждала подписчиков о вероятном "исчезновении" из соцсетей на ночь.

Известный певец и звезда TikTok впервые стали родителями (фото)

Известный певец и звезда TikTok впервые стали родителями (фото)

Известный певец и звезда TikTok впервые стали родителями (фото)

Возлюбленная Парфенюка стала мамой (скриншоты)

Уже к утру блогерша рассказала, что скоро родит. Ей прокололи пузырь, рядом с ней постоянно был избранник.

Известный певец и звезда TikTok впервые стали родителями (фото)

Известный певец и звезда TikTok впервые стали родителями (фото)

Как "Симбочка" рожала (скриншот)

А примерно в 14 часов блгерша сообщила о радостной новости. Она уже родила первенца.

Известный певец и звезда TikTok впервые стали родителями (фото)

Парфенюк и "Симбочка" стали родителями (скриншот)

Впрочем, первые фото ребята пока не публикует. Известно, что они узнали пол ребенка еще до родов. Сообщалось, что Парфенюк и "Симбочка" ждали девочку.

Сам певец также поделился радостным известием. При этом он был немногословен и написал: "Я теперь батя".

Известный певец и звезда TikTok впервые стали родителями (фото)

Stories Парфенюка (скриншот)

Напомним, недавно мы рассказывали, что сеть лютует из-за нового выпуска скандального шоу "Вагітна у 16".

Кроме того, недавно Вакарчук впервые за долгое время показал 77-летнюю маму.

Читайте РБК-Украина в Google News
блоггер Шоу-бизнес Блоггерша Звезды шоу-бизнеса
NEWS
Одесса без света, а во Львовской области есть жертва: последствия ночной атаки
Одесса без света, а во Львовской области есть жертва: последствия ночной атаки