Відомий співак розсекретив, як Тіна Кароль поводиться поза сценою

Популярний український співак SHUMEI поділився враженнями від співпраці з Тіною Кароль і розповів, яка вона у звичайному житті - поза сценою і без яскравих софітів.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його інтерв'ю виданню Оboz.ua.

Артист, який записав із Тіною Кароль дві пісні - "Дзвони" і "Стерва", розповів, які між ними стосунки.

"Які в нас стосунки у звичайному житті? Хороші, але сказати, що я можу зателефонувати їй у будь-який момент, буде неправдою", - наголосив він.

Водночас він зазначив, що може звернутися до артистки за порадою.

"Я намагаюся не турбувати, тому що вона людина зайнята. У неї свої справи, у мене - свої. Але якщо потребую поради, то можу написати. Жодних обмежень у спілкуванні, як мені здається, між нами немає. Однак це не означає, що я щодня їй щось пишу або надсилаю", - підкреслив SHUMEI.

Також Олег Шумей розповів про те, як Кароль працює.

"Що стосується Тіни Кароль, то вона немов живе в музиці. Цікаво спостерігати, як вона її відчуває, чує. Може зайти в студію й одразу, без додаткових репетицій, записати дуже якісний трек", - зазначив він.

Хто такий SHUMEI

Олег Шумей, відомий під сценічним ім'ям SHUMEI, - український співак, автор пісень і один із голосів нової музичної хвилі, що набрала популярності в умовах повномасштабної війни.

Він став широко відомим у перші дні російського вторгнення 2022 року, коли опублікував дебютний кліп на власну пісню "Тривога".

Незабаром після цього SHUMEI записав кавер на композицію "Біля тополі" польського гурту Enej, присвячену загиблим українським військовим.

Пісня увійшла в тренди YouTube, топ-100 Apple Music в Україні, а також у список топ-5 пісень про війну з Росією за версією УНІАН. Кліп набрав понад 12 мільйонів переглядів і став одним із найпопулярніших відео українською мовою в історії платформи.

Іншою знаковою роботою стала пісня "Пробач", яка теж зібрала мільйонні перегляди.

У жовтні 2022 року SHUMEI випустив спільну роботу з Артемом Пивоваровим - "Ой на горі", яка за добу набрала понад 1 мільйон переглядів, а згодом - понад 8 мільйонів.

У листопаді 2022 року співак презентував кавер на легендарну українську композицію "Мальви" (автори Володимир Івасюк та Богдан Гура). Версія SHUMEI одразу отримала схвальні відгуки та понад 250 тисяч переглядів у перші дні.

Серед найбільш успішних останніх робіт - пісня "Буревіями", створена в дуеті зі Златою Огнєвіч. За пів року відео на YouTube переглянули понад 20 мільйонів разів.

SHUMEI також випустив українські версії пісень Тіни Кароль: "Вище хмар" та "Волосся", які за перший місяць зібрали 2,8 та 1,7 мільйона переглядів відповідно.

SHUMEI (фото: пресслужба артиста)