Известный певец рассекретил, как Тина Кароль ведет себя вне сцены

Популярный украинский певец SHUMEI поделился впечатлениями от сотрудничества с Тиной Кароль и рассказал, какая она в обычной жизни - вне сцены и без ярких софитов.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его интервью изданию Оboz.ua.

Артист, который записал с Тиной Кароль две песни - "Дзвони" и "Стерва", рассказал, какие между ними отношения.

"Какие у нас отношения в обычной жизни? Хорошие, но сказать, что я могу позвонить ей в любой момент, будет неправдой", - подчеркнул он.

В то же время он отметил, что может обратиться к артистке за советом.

"Я стараюсь не беспокоить, потому что он человек занят. У нее свои дела, у меня - свои. Но если нуждаюсь в совете, то могу написать. Никаких ограничений в общении, как мне кажется, между нами нет. Однако это не значит, что я каждый день ей что-то пишу или отправляю", - подчеркнул SHUMEI.

Также Олег Шумей рассказал о том, как Кароль работает.

"Что касается Тины Кароль, то она словно живет в музыке. Интересно наблюдать, как она ее чувствует, слышит. Может зайти в студию и сразу, без дополнительных репетиций, записать очень качественный трек", - отметил он.

Кто такой SHUMEI

Олег Шумей, известный под сценическим именем SHUMEI - украинский певец, автор песен и один из голосов новой музыкальной волны, набравшей популярность в условиях полномасштабной войны.

Он стал широко известен в первые дни российского вторжения в 2022 году, когда опубликовал дебютный клип на собственную песню "Тривога".

Вскоре после этого SHUMEI записал кавер на композицию "Біля тополі" польской группы Enej, посвященную погибшим украинским военным.

Песня вошла в тренды YouTube, топ-100 Apple Music в Украине, а также в список топ-5 песен о войне с Россией по версии УНИАН. Клип набрал более 12 миллионов просмотров и стал одним из самых популярных видео на украинском языке в истории платформы.

Другой знаковой работой стала песня "Пробач", которая тоже собрала миллионные просмотры.

В октябре 2022 года SHUMEI выпустил совместную работу с Артемом Пивоваровым - "Ой на горі", которая за сутки набрала более 1 миллиона просмотров, а впоследствии - более 8 миллионов.

В ноябре 2022 года певец презентовал кавер на легендарную украинскую композицию "Мальвы" (авторы Владимир Ивасюк и Богдан Гура). Версия SHUMEI сразу получила положительные отзывы и более 250 тысяч просмотров в первые дни.

Среди наиболее успешных последних работ - песня "Буревіями", созданная в дуэте со Златой Огневич. За полгода видео на YouTube просмотрели более 20 миллионов раз.

SHUMEI также выпустил украинские версии песен Тины Кароль: "Вище хмар" та "Волосся", которые за первый месяц собрали 2,8 и 1,7 миллиона просмотров соответственно.

SHUMEI (фото: пресс-служба артиста)