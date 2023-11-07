Скандал з "Пошлой Молли". Медіаексперт пояснив, чим небезпечні "кумири молоді" для України

Скандал навколо соліста гурту "Пошлая Молли" Кирила Блєдного, який образив поляків за їхню мову , а потім спробував виправдатися, набув неабиякого розголосу. У результаті організатори скасували гастролі музикантів у Польщі, а співак у черговий раз вибачився за свої слова.

Медіаексперт про соліста "Пошлой Молли"

На думку Путінцева, Блєдний є взірцем асоціальної поведінки, яку культивують подібні "Пошлой Молли" гурти.

Кирило Блєдний (фото: російські ЗМІ)

"Ця людина є взірцем покоління хіпстерів, а також асоціальної поведінки. Я у жодному разі це не засуджую, тому що це молодість, це прикольно. Я сам слухав панк-рок, важкий рок, я розумію, що таке протест. Але той протест, який закладений, і ті сенси, які закладені у голові цього парубка, вони деструктивні стосовно української ідентифікації і творчості", - сказав Денис.

Також чоловік впевнений: якщо б "сенси" артиста, які він несе у маси, були деструктивні стосовно і російської ідентифікації, до нього не було б ніяких претензій.

Медіаексперт також прокоментував виправдальне відео скандального співака, в якому він заявив, що його заклики до поляк "розмовляти нормальною мовою - російською, а не своєю у*анською", - це "лише стьоб".

"Ця його "шуточка" - можливо, він правий і не лукавить, коли це каже. Просто форма цього жарту - це є яскравий приклад ідентифікації тих виконавців, які народилися на українській землі, але соціально недозріли до того, щоб розуміти, що вони несуть своєю творчістю. Навіть якщо це протест - він не сформований", - зазначив радник начальника Херсонської обласної військової адміністрації.

За словами Путінцева, виконавець, який хоч і виїхав з країни-агресорки після 24 лютого 2022 року, "головою досі залишається з російською імперією".

Йому, каже чоловік, зрештою потрібно визначитись зі своєю позицією щодо війни в Україні.

Кирило Блєдний (фото: російські ЗМІ)

"Я би більше його поважав і подібних йому людей, якщо б вони відкрито підтримали агресора і з ними було б все зрозуміло. Як, наприклад, Ані Лорак, Таїсія Повалій, або ж Юра Бардаш, який вагався і все ж переїхав до московії", - говорить Денис.

Що робити з такими "кумирами молоді"

На думку медіаексперта, потрібно намагатися змінити молоде покоління, у якого на тлі цієї кривавої війни є шанс робити контрпропаганду.

"Опрацьовувати ідеологічну складову стосовно опрацювання молоді, тому що якраз у РФ з цим було дуже добре, а у нас, на жаль, ні. Вони готувалися до війни з Україною з 1991 року (це якщо глобально), а ми завжди загравали з "братським народом", - сказав Путінцев.

Денис Путінцев (фото: instagram.com/denys.putintsev)

Зараз, говорить чоловік, найбільшу загрозу становлять кумири, зірки молоді, які невизначені зі своєю ідентифікацією, тому що ця позиція може зіграти у будь-який момент як плюс ворогу.

"Якщо людина підтримує російського агресора - з нею дуже легко працювати. Якщо людина невизначена і вона шуткує, а потім виправдовується, що це був "рофл". Це якраз і є дуже складна і потужна інформація для того, щоб з нею працювали, у тому числі і хлопці з ФСБ. У них з цим все добре, на відміну від нас…", - додав медіаексперт.

Кирило Блєдний (фото: російські ЗМІ)

Нагадаємо, раніше Денис Путінцев висловився про Олега Винника. Чоловік назвав виконавця "нейтральним мовчуном" і переконаний, що артист не повернеться в Україну.