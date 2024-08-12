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Відомий співак чесно розповів про свої доходи: "З виступів майже не заробляю"

Назарій Гук - колишній учасник гурту DZIDZIO (Фото: instagram.com/julikofficial)
Автор: Любов Блажко

Ексучасник гурту DZIDZIO Julik (справжнє ім'я - Назарій Гук) чесно прокоментував тему своїх фінансів. Зокрема, він зауважив, що має кілька джерел доходу, а також зізнався, що практично не заробляє з концертної діяльності.

Про коментар артиста щодо доходів пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його інтерв'ю Славі Дьоміну.

Як Julik коментує свої заробітки

Так, виконавець зізнається, що всі його виступи мають благодійну мету, а тому з них він практично немає фінансової вигоди.

"Як коли, залежить від місяця. Почнемо з того, що з шоу-бізнесу я майже не заробляю, тобто з виступів своїх. Я на них не заробляю. Це не прибуткові виступи, а благодійні. Багато хто дивується, коли я кажу, що всі гроші передаю на ЗСУ. Багато хто не вірить, але це їхні проблеми. У мене совість чиста", - пояснив зірка.

 

Натомість артист отримує кошти на життя з інших видів діяльності, у числі яких його заняття піаром, а також здача власної нерухомості.

"Мене Бог наділив бізнесами іншими,  іншими видами діяльності. По-перше, це сфера по другій моїй освіті - сфера піару. Крім того, в мене є квартири, які я здаю. Одна в Києві є, і ще одна, крім тої, що я живу. Одну мені взагалі бабуся подарувала, а іншу - іншу також", - сказав знаменитість.

Наостанок музикант сказав інтерв’юеру, що в середньому його дохід на місяць становить близько 2 тисяч доларів.

Співак назвав суми своїх доходів (Фото: instagram.com/julikofficial) 

Нагадаємо, Julik - 34-річний виконавець, автор та композитор пісень, саундпродюсер, ведучий івентів. Раніше був учасником колективу DZIDZIO.

З 2014 року перебуває у шлюбі з Катериною Демченко. У 2016 році у них народився син Денис.

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