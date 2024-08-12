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Известный певец честно рассказал о своих доходах: "С выступлений почти не зарабатываю"

Назарий Гук - бывший участник группы DZIDZIO (Фото: instagram.com/julikofficial)
Автор: Любовь Блажко

Экс-участник группы DZIDZIO Julik (настоящее имя - Назарий Гук) честно прокомментировал тему своих финансов. В частности, он отметил, что у него есть несколько источников дохода, а также признался, что практически не зарабатывает с концертной деятельности.

О комментарии артиста о доходах пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его интервью Славе Демину.

Как Julik комментирует свои заработки

Так, исполнитель признается, что все его выступления имеют благотворительную цель, а потому из них он практически не имеет финансовой выгоды.

"Как когда, зависит от месяца. Начнем с того, что с шоу-бизнеса я почти не зарабатываю, то есть с выступлений своих. Я на них не зарабатываю. Это не прибыльные выступления, а благотворительные. Многие удивляются, когда я говорю, что все деньги передаю на ВСУ. Многие не верят, но это их проблемы. Моя совесть чиста", - объяснил звезда.

 

Артист получает средства на жизнь из других видов деятельности, в числе которых его занятия пиаром, а также сдача собственной недвижимости.

"Меня Бог наделил бизнесами другими, другими видами деятельности. Во-первых, это сфера по второму моему образованию - сфера пиара. Кроме того, у меня есть квартиры, которые я сдаю. Одна в Киеве есть, и еще одна, кроме той, что я живу. Одну мне вообще бабушка подарила, а другую - другую тоже”, - сказал знаменитость.

В заключение музыкант сказал интервьюеру, что в среднем его доход в месяц составляет около 2 тысяч долларов.

Певец назвал суммы своих доходов (Фото: instagram.com/julikofficial)

Напомним, Julik - 34-летний исполнитель, автор и композитор песен, саундпродюсер, ведущий ивентов. Раньше был участником коллектива DZIDZIO.

С 2014 года состоит в браке с Екатериной Демченко. В 2016 году у них родился сын Денис.

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