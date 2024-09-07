Відомий шоумен різко висловився про Винника та Потапа: "Не зрозуміли і протупили"

Анатолій Анатоліч висловив свою думку про зіркових колег - співака Олега Винника, який раптово захотів повернутися в шоубізнес після свого зникнення; та репера Потапа, який нині продовжує мешкати за кордоном.
Що сказав ведучий про артистів, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його YouTube-канал "Зе Інтерв'юер".
Так, шоумен зазначив, що у минулому нормально спілкувався з Олегом, проте наразі його ставлення до виконавця змінилося.
"У нас з ним були нормальні стосунки, коли він жив в Україні. Мені шкода, що він не повернувся в важливий момент. Я розумію настрої суспільства, і я їх підтримую, але в якийсь момент такі люди як Олег Винник не зрозуміли контекст і протупили, а потім не могли собі й суспільству зізнатися, що набокопорили", - сказав Анатоліч.
Нагадаємо, Олег Винник з початком повномасштабного вторгнення зник з інформаційного простору та забув про війну в рідній країні, а наразі, через два роки, раптово заявив про повернення та випустив пісню. Проте українська аудиторія після того, що сталося, зустріла його не так "тепло", як чоловік на те очікував.
Що стосується Потапа, то, на думку Анатолія, репер в один момент пропустив щось важливе, і після цього його кар'єра вже втратила таку популярність, яка була раніше.
"Іноді буває, що не сказав комусь щось, а потім воно накрутилося, і ти такий: "Ну не сказав, протупив, ну хрін вже з ним, воно якось саме розрулиться". Так думає Потап, до речі. У мене таке відчуття, що він думає: "Зараз попи*дять і буде все нормально", - пояснив Анатоліч.
Також ведучий пригадав, як на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну чоловік Насті Каменської був дуже активним у своїх соцмережах, а згодом виїхав з країни й почав займатися активним розвитком кар'єри вже за кордоном.
Продюсеру та реперу часто "перепадає" за таку позицію, хоча він намагається не реагувати на хейт.
До слова, нещодавно Олексій Потапенко потролив Олега Винника, який, як відомо, мешкає нині у Німеччині. Що показав його зірковий колега - дивіться тут.
Нещодавно ми писали про те, що Цибульська різко пройшлася по Виннику.
А "двійник" Олега тим часом поставив співака на місце після його зверхніх слів.