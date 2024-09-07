Відомий шоумен різко висловився про Винника та Потапа: "Не зрозуміли і протупили"

Анатоліч висловився про Винника і Потапа

Так, шоумен зазначив, що у минулому нормально спілкувався з Олегом, проте наразі його ставлення до виконавця змінилося.

"У нас з ним були нормальні стосунки, коли він жив в Україні. Мені шкода, що він не повернувся в важливий момент. Я розумію настрої суспільства, і я їх підтримую, але в якийсь момент такі люди як Олег Винник не зрозуміли контекст і протупили, а потім не могли собі й суспільству зізнатися, що набокопорили", - сказав Анатоліч.

скриншот з відео

Нагадаємо, Олег Винник з початком повномасштабного вторгнення зник з інформаційного простору та забув про війну в рідній країні, а наразі, через два роки, раптово заявив про повернення та випустив пісню. Проте українська аудиторія після того, що сталося, зустріла його не так "тепло", як чоловік на те очікував.

Олег Винник (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)

Що стосується Потапа, то, на думку Анатолія, репер в один момент пропустив щось важливе, і після цього його кар'єра вже втратила таку популярність, яка була раніше.

"Іноді буває, що не сказав комусь щось, а потім воно накрутилося, і ти такий: "Ну не сказав, протупив, ну хрін вже з ним, воно якось саме розрулиться". Так думає Потап, до речі. У мене таке відчуття, що він думає: "Зараз попи*дять і буде все нормально", - пояснив Анатоліч.

Також ведучий пригадав, як на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну чоловік Насті Каменської був дуже активним у своїх соцмережах, а згодом виїхав з країни й почав займатися активним розвитком кар'єри вже за кордоном.

Олексій Потапенко (Потап) (Фото: (фото: instagram.com/realpotap)

Продюсеру та реперу часто "перепадає" за таку позицію, хоча він намагається не реагувати на хейт.

До слова, нещодавно Олексій Потапенко потролив Олега Винника, який, як відомо, мешкає нині у Німеччині. Що показав його зірковий колега - дивіться тут.