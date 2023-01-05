Відомий шеф-кухар поділився рецептом справжньої куті на Різдво
Кутя - це традиційна українська страва на Різдво Христове. Без неї майже неможливо уявити стіл на Святвечір. У різних регіонах можна знайти багато варіацій приготування куті, адже кожна господиня додає свій секретний інгредієнт.
Рецептом традиційної куті ділиться відомий шеф-кухар і суддя "МасштерШеф" Володимир Ярославський на своїй сторінці в Instagram.
Інгредієнти
Для приготування куті вам знадобиться:
- 175 грамів пшениці
- 50 грамів маку
- 150 грамів очищених волоських горіхів
- 75 грамів лохини сушеної
- 75 грамів журавлини сухої
- 100 грамів меду
- 100-150 грамів узвару
Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova
Як приготувати кутю за рецептом Ярославського
Пшеницю треба добре промити водою, а потім варити на повільному вогні у великій кількості підсоленої води приблизно 45 хвилин. Зернята мають бути м'якенькими. Готову кашу відкиньте на сито.
Разом з пшеницею поставте на маленький вогонь промитий мак. Дайте їм приблизно 30 хвилин, аж поки зернята не почнуть показувати білий корінчик. Поставте охолонути та перетріть у ступці.
Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova
Лохину та журавлину залийте окропом на хвилинку і також відкиньте на сито. Якщо бажаєте, горіхи можна підсмажити для рум'яності.
Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova
Тепер змішуємо всі інгредієнти у великій мисці: відварена пшениця, горішки, мак, ошпарені лохина та журавлина. Усе перемішайте, додайте мед та узвар до свого смаку, ще раз перемішайте. Кутя виходить дуже ароматна та соковита.
Раніше ми розповідали, для кого кутя буде корисною, а кому її заборонено їсти.
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