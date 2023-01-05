Известный шеф-повар поделился рецептом настоящей кутьи на Рождество

Кутья - это традиционное украинское блюдо на Рождество Христово. Без нее почти невозможно представить стол на сочельник. В разных регионах можно найти много вариаций приготовления кутьи, ведь каждая хозяйка добавляет свой секретный ингредиент.

Рецептом кутьи делится известный шеф-повар и судья "МасштерШеф" Владимир Ярославский на своей странице в Instagram .

Ингредиенты

Для приготовления кутьи вам понадобится:

175 граммов пшеницы

50 граммов мака

150 граммов очищенных грецких орехов

75 граммов голубики сушеной

75 граммов клюквы сухой

100 граммов меда

100-150 граммов компота

Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova

Как приготовить кутью по рецепту Ярославского

Пшеницу следует хорошо промыть водой, а затем варить на медленном огне в большом количестве подсоленной воды примерно 45 минут. Зерна должны быть мягкими. Готовую кашу откиньте на сито.

Вместе с пшеницей поставьте на маленький огонь промытый мак. Дайте им примерно 30 минут, пока зерна не начнут показывать белый корешок. Поставьте остыть и протрите в ступке.

Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova

Голубину и клюкву залейте кипятком на минутку и также откиньте на сито. Если хотите, орехи можно поджарить для румяности.

Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova

Теперь смешиваем все ингредиенты в большой миске: отварная пшеница, орешки, мак, ошпаренная голубика и клюква. Все перемешайте, добавьте мед и компот по вкусу, еще раз перемешайте. Кутья получается очень ароматная и сочная.