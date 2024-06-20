Відомий режисер оновив дані та поділився враженнями (фото)
Відомий український режисер Семен Горов, якому у лютому цього року виповнилося 53 роки, оновив військово-обліковані дані. Він не став йти до ТЦК, а обрав інший варіант - похід до Центру надання адміністравних послуг.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Горов розповів на своїй сторінці у Facebook.
Режисер розповів про оновлення даних
Так, Горов розмістив фото з ЦНАПу. Він описав увесь процес та навіть зазначив, скільки часу витратив на оновлення даних.
За словами режисера, він провів у черзі небагато часу, а після цього за "5 хвилин" усе оновив.
"Пішов у ЦНАП. Взяв талон. 7 хвилин у черзі на дивані. Підійшов до столика. Через 5 хвилин оновив дані. Рекомендую", - написав Горов.
Допис Горового (скріншот)
Як реагує мережа
У коментарях під дописом режисера з'явилися різні думки. Користувачі пишуть:
- "Та це не цікаво. Я 8 годин на вулиці чекав перед ТЦК"
- "Вам пощастило, бо не вимикали світло. Так би вас не прийняли"
- "А я по іншому питанню, десь 2-3 години в черзі. І так кожного разу"
- "Чекав 2,5 години"
- "Резерв+, 3 хвилини вдома".
Хто такий Семен Горов
Режисер, справжнє ім'я якого - Сергій Єгоров, народився у РФ. Але він здобув освіту та мешкає у Києві. Режисер та музичний продюсер знімав популярні у минулому мюзикли, такі як "Вечори на хуторі біля Диканьки", "Сорочинський ярмарок" та "Пригоди Вєрки Сердючки".
Також він знімав кліпи для відомих артистів. У минулому режисер жив у шлюбі зі Сніжаною Єгоровою. Від нього вона народила двох доньок - Анастасію та Олександру. Продюсер засуджує путінську агресію та війну.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Горов побився з російським актором.
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