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Відомий режисер оновив дані та поділився враженнями (фото)

Четвер 20 червня 2024 11:14
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Відомий режисер оновив дані та поділився враженнями (фото) Семен Горов (скріншот)
Автор: Поліна Іваненко

Відомий український режисер Семен Горов, якому у лютому цього року виповнилося 53 роки, оновив військово-обліковані дані. Він не став йти до ТЦК, а обрав інший варіант - похід до Центру надання адміністравних послуг.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Горов розповів на своїй сторінці у Facebook.

Режисер розповів про оновлення даних

Так, Горов розмістив фото з ЦНАПу. Він описав увесь процес та навіть зазначив, скільки часу витратив на оновлення даних.

За словами режисера, він провів у черзі небагато часу, а після цього за "5 хвилин" усе оновив.

"Пішов у ЦНАП. Взяв талон. 7 хвилин у черзі на дивані. Підійшов до столика. Через 5 хвилин оновив дані. Рекомендую", - написав Горов.

Відомий режисер оновив дані та поділився враженнями (фото)

Допис Горового (скріншот)

Як реагує мережа

У коментарях під дописом режисера з'явилися різні думки. Користувачі пишуть:

  • "Та це не цікаво. Я 8 годин на вулиці чекав перед ТЦК"
  • "Вам пощастило, бо не вимикали світло. Так би вас не прийняли"
  • "А я по іншому питанню, десь 2-3 години в черзі. І так кожного разу"
  • "Чекав 2,5 години"
  • "Резерв+, 3 хвилини вдома".

Хто такий Семен Горов

Режисер, справжнє ім'я якого - Сергій Єгоров, народився у РФ. Але він здобув освіту та мешкає у Києві. Режисер та музичний продюсер знімав популярні у минулому мюзикли, такі як "Вечори на хуторі біля Диканьки", "Сорочинський ярмарок" та "Пригоди Вєрки Сердючки".

Також він знімав кліпи для відомих артистів. У минулому режисер жив у шлюбі зі Сніжаною Єгоровою. Від нього вона народила двох доньок - Анастасію та Олександру. Продюсер засуджує путінську агресію та війну.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Горов побився з російським актором.

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