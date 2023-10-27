Відомий психолог розповів, чому не можна вимагати від дитини хороших оцінок в школі

Психолог каже, що оцінка говорить тільки про те, наскільки дитина добре засвоїла матеріал, що вивчається в школі. Але з успішністю повʼязано безліч стереотипів та помилок.

Дмитро Карпачов назвав основні помилки, які потрібно уникати батькам

Погано вчитися в школі - це так соромно!

Зазвичай, так сприймають ситуацію батьки, які в минулому були відмінниками. Але зараз такий час, коли цінність шкільних оцінок ставлять під сумнів навіть діти.

Психолог каже, що важко показати дитині картину реального світу, де важливі шкільні оцінки.

"Змиріться та перегляньте свої погляди на успішність", - йдеться у повідомленні.

Високі оцінки - це гарант успішності у дорослому житті

Якби можна було в такий спосіб побудувати майбутнє дитини, то це було б чудово. Однак, відмінники не обовʼязково стають успішними людьми, а трієчники часто закінчують інститут із червоним дипломом.

Важливо пам'ятати, що побудувати карʼєру допомагають емоційний та соціальний інтелект, який у школі взагалі не оцінюється.

Оцінки - це показник здібностей дитини

Часто так буває, що здібна від природи дитина просто може не мати бажання вчитися, або її можливості не вписуються в рамки шкільних предметів.

При виставленні оцінок враховуються не попередні досягнення дитини, а стандартна норма. Тому особисті досягнення можуть бути, а рівень оцінок при цьому залишається незмінним.

Дитина росте безвідповідальною, якщо не досягає успіхів в школі

Карпачов зазначив, що оцінки не свідчать про рівень відповідальності дитини. Вона може бути дуже відповідальною у тій сфері, де знаходиться її безпосередній інтерес.

Тому, якщо орієнтуватися тільки на оцінки, то не будуть враховуватись індивідуальні особливості та переваги дитини.

Оцінки чи стосунки з дитиною?

Важливо, що не завжди вдається зберегти баланс між успішністю в школі та рештою чотирьох аспектів виконання домашнього завдання.

"3 одного боку - добрі оцінки та атестат з відзнакою. З іншого - ваші близькі та довірчі стосунки з дитиною, її самооцінка та думка, вміння та бажання вчитися, розуміння, чого вона варта і на що здатна", - йдеться у повідомленні.

Такі речі незрівнянні за важливістю. Тому, якщо доводиться робити вибір, він повинен бути свідомим.