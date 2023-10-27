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Известный психолог рассказал, почему нельзя требовать от ребенка хороших оценок в школе

Почему нельзя требовать от ребенка хороших оценок в школе (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Все родители еще с детства говорят детям, что они должны учиться в школе на отлично. Однако, как оказалось, так делать категорически нельзя и этому есть несколько причин.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост эксперт по детской психологии и развитию личности Дмитрия Карпачева в Instagram.

Психолог говорит, что оценка говорит только о том, насколько ребенок хорошо усвоил изучаемый в школе материал. Но с успеваемостью связано множество стереотипов и ошибок.

Дмитрий Карпачев назвал основные ошибки, которых следует избегать родителям

Плохо учиться в школе - это так стыдно!

Обычно так воспринимают ситуацию родители, которые в прошлом были отличниками. Но сейчас такое время, когда ценность школьных оценок подвергает сомнению даже дети.

Психолог говорит, что сложно показать ребенку картину реального мира, где важны школьные оценки.

"Смиритесь и просмотрите свои взгляды на успеваемость", - говорится в сообщении.

Высокие оценки - это гарант успешности во взрослой жизни

Если бы можно было таким образом построить будущее ребенка, это было бы замечательно. Однако отличники не обязательно становятся успешными людьми, а троечники часто заканчивают институт с красным дипломом.

Важно помнить, что построить карьеру помогают эмоциональный и социальный интеллект, который вообще не оценивается в школе.

Оценки - это показатель способностей ребенка

Часто так бывает, что способный от природы ребенок просто может не иметь желания учиться или его возможности не вписываются в рамки школьных предметов.

При выставлении оценок учитываются не предварительные достижения ребенка, а стандартная норма. Поэтому личные достижения могут быть, а уровень оценок при этом остается неизменным.

Ребенок растет безответственным, если не добивается успехов в школе

Карпачев отметил, что оценки не свидетельствуют об уровне ответственности ребенка. Он может быть очень ответственным в той сфере, где находится его непосредственный интерес.

Поэтому если ориентироваться только на оценки, то не будут учитываться индивидуальные особенности и преимущества ребенка.

Оценки или отношения с ребенком?

Важно, что не всегда удается сохранить баланс между успеваемостью в школе и остальными четырьмя аспектами выполнения домашнего задания.

"3 одной стороны - хорошие оценки и аттестат с отличием. С другой - ваши близкие и доверительные отношения с ребенком, его самооценка и мысль, умение и желание учиться, понимание, чего он стоит и на что способен", - говорится в сообщении.

Такие вещи несравнимы по важности. Поэтому, если приходится делать выбор, он должен быть осознанным.

Ранее родителям напоминали о главных правилах безопасности детей во время осенних каникул.

Также мы писали, почему учителя за границей не задают домашние задания.

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