Відомий психолог розповів, чому не можна лаятись при дітях: це важливо знати батькам

Типи сімейних сварок

Діти, які стикаються з деструктивними конфліктами, що характеризуються погрозами, фізичною силою, образливими виразами і демонстративною поведінкою, схильні до розвитку депресії, тривожності та агресії.

Також діти, які з самого раннього дитинства бачать, як батьки конструктивно сперечаються, розвивають незалежне судження, толерантність, уникають стереотипного мислення і підпорядкування, також проявляють просоціальну поведінку, такі як дружелюбність, товариськість, вміння працювати в команді і допомагати іншим.

Як сперечатися в присутності дітей

Щоб навчитися сперечатися в присутності дітей, можна визнати допустимість подружніх суперечок і не приховувати від дітей факт, що іноді ви не згодні один з одним і сперечаєтеся. Крім того, можна намагатися вибирати більш адекватні вирази, уникати криків, матюків і кидання предметів.

Також не варто втягувати дитину у сварку, не змушувати вибирати сторону або питати, кого вона більше любить або з ким згоден.

Якщо ви розумієте, що вам важко стримуватися, спробуйте сказати спокійним тоном: "Я не хочу продовжувати цю суперечку зараз, давай обговоримо пізніше".

Для того, щоб перетворити звичайні подружні суперечки в конструктивні дискусії, можна дотримуватися чотирьох правил:

розглядайте зіткнення як дискусію, а не як відкритий конфлікт

сперечайтеся так, ніби ви праві, але слухайте, як ніби ви помиляєтеся

постарайтеся інтерпретувати точку зору чоловіка з максимальною повагою

визнайте моменти, коли ви згодні з протилежною стороною

Дотримання цих правил допоможе вам і вашому партнеру перетворити суперечки на взаєморозуміння і можливість побудувати більш гармонійні відносини.

Психолог каже, що суперечки в сім'ї неминучі і те, як ви їх ведете, має величезне значення для розвитку дітей.