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Відомий психолог розповів, чому не можна лаятись при дітях: це важливо знати батькам

Чи можна лаятись при дитині (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

У перші роки життя діти, як губка "вбирають" від батьків все. Їх поведінка, слова і вчинки будуть впливати на подальше життя дитини. Тому важливий особистий приклад батьків та варто знати, який слів уникати.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост експерта з дитячої психології Дмитра Карпачова в Instagram.

Типи сімейних сварок 

Діти, які стикаються з деструктивними конфліктами, що характеризуються погрозами, фізичною силою, образливими виразами і демонстративною поведінкою, схильні до розвитку депресії, тривожності та агресії.

Також діти, які з самого раннього дитинства бачать, як батьки конструктивно сперечаються, розвивають незалежне судження, толерантність, уникають стереотипного мислення і підпорядкування, також проявляють просоціальну поведінку, такі як дружелюбність, товариськість, вміння працювати в команді і допомагати іншим.

Як сперечатися в присутності дітей

Щоб навчитися сперечатися в присутності дітей, можна визнати допустимість подружніх суперечок і не приховувати від дітей факт, що іноді ви не згодні один з одним і сперечаєтеся. Крім того, можна намагатися вибирати більш адекватні вирази, уникати криків, матюків і кидання предметів.

Також не варто втягувати дитину у сварку, не змушувати вибирати сторону або питати, кого вона більше любить або з ким згоден.

Якщо ви розумієте, що вам важко стримуватися, спробуйте сказати спокійним тоном: "Я не хочу продовжувати цю суперечку зараз, давай обговоримо пізніше".

Для того, щоб перетворити звичайні подружні суперечки в конструктивні дискусії, можна дотримуватися чотирьох правил:

  • розглядайте зіткнення як дискусію, а не як відкритий конфлікт
  • сперечайтеся так, ніби ви праві, але слухайте, як ніби ви помиляєтеся
  • постарайтеся інтерпретувати точку зору чоловіка з максимальною повагою
  • визнайте моменти, коли ви згодні з протилежною стороною

Дотримання цих правил допоможе вам і вашому партнеру перетворити суперечки на взаєморозуміння і можливість побудувати більш гармонійні відносини.

Психолог каже, що суперечки в сім'ї неминучі і те, як ви їх ведете, має величезне значення для розвитку дітей.

Раніше ми повідомляли, як вибрати психолога, який дійсно допоможе, а не поглибить проблему.

Також ми писали, як забути колишнього і почати жити далі.

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