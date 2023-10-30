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Известный психолог рассказал, почему нельзя ругаться при детях: это важно знать родителям

Можно ругаться при ребенке (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В первые годы жизни дети, как губка "впитывают" от родителей все. Их поведение, слова и поступки будут влиять на дальнейшую жизнь ребенка. Поэтому важен личный пример родителей и следует знать, какие слова избегать.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост эксперта по детской психологии Дмитрия Карпачева в Instagram.

Типы семейных ссор 

Дети, которые сталкиваются с деструктивными конфликтами, характеризующимися угрозами, физической силой, оскорбительными выражениями и демонстративным поведением, склонны к развитию депрессии, тревожности и агрессии.

Также дети с самого раннего детства видят, как родители конструктивно спорят, развивают независимое суждение, толерантность, избегают стереотипного мышления и подчинения, также проявляют просоциальное поведение, такие как дружелюбие, общительность, умение работать в команде и помогать другим.

Как спорить в присутствии детей

Чтобы научиться спорить в присутствии детей, можно признать допустимость супружеских споров и не скрывать от детей факт, что иногда вы не согласны друг с другом и спорите. Кроме того, можно пытаться выбирать более адекватные выражения, избегать криков, мата и бросания предметов.

Также не стоит вовлекать ребенка в ссору, не заставлять выбирать сторону или спрашивать, кого он больше любит или с кем согласен.

Если вы понимаете, что вам тяжело сдерживаться, попробуйте сказать спокойным тоном: "Я не хочу продолжать этот спор сейчас, давай обсудим позже".

Для того чтобы превратить обычные супружеские споры в конструктивные дискуссии, можно соблюдать четыре правила:

  • рассматривайте столкновение как дискуссию, а не как открытый конфликт
  • спорьте так, будто вы правы, но слушайте, как будто вы ошибаетесь
  • постарайтесь интерпретировать точку зрения мужчины с максимальным уважением
  • признайте моменты, когда вы согласны с противоположной стороной

Соблюдение этих правил поможет вам и вашему партнеру превратить споры во взаимопонимание и возможность выстроить более гармоничные отношения.

Психолог говорит, что споры в семье неизбежны и то, как вы их ведете, имеет огромное значение для развития детей.

Ранее мы сообщали, как выбрать психолога, который действительно поможет, а не усугубит проблему.

Также мы писали, как забыть бывшего и начать жить дальше.

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