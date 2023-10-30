Известный психолог рассказал, почему нельзя ругаться при детях: это важно знать родителям

Типы семейных ссор

Дети, которые сталкиваются с деструктивными конфликтами, характеризующимися угрозами, физической силой, оскорбительными выражениями и демонстративным поведением, склонны к развитию депрессии, тревожности и агрессии.

Также дети с самого раннего детства видят, как родители конструктивно спорят, развивают независимое суждение, толерантность, избегают стереотипного мышления и подчинения, также проявляют просоциальное поведение, такие как дружелюбие, общительность, умение работать в команде и помогать другим.

Как спорить в присутствии детей

Чтобы научиться спорить в присутствии детей, можно признать допустимость супружеских споров и не скрывать от детей факт, что иногда вы не согласны друг с другом и спорите. Кроме того, можно пытаться выбирать более адекватные выражения, избегать криков, мата и бросания предметов.

Также не стоит вовлекать ребенка в ссору, не заставлять выбирать сторону или спрашивать, кого он больше любит или с кем согласен.

Если вы понимаете, что вам тяжело сдерживаться, попробуйте сказать спокойным тоном: "Я не хочу продолжать этот спор сейчас, давай обсудим позже".

Для того чтобы превратить обычные супружеские споры в конструктивные дискуссии, можно соблюдать четыре правила:

рассматривайте столкновение как дискуссию, а не как открытый конфликт

спорьте так, будто вы правы, но слушайте, как будто вы ошибаетесь

постарайтесь интерпретировать точку зрения мужчины с максимальным уважением

признайте моменты, когда вы согласны с противоположной стороной

Соблюдение этих правил поможет вам и вашему партнеру превратить споры во взаимопонимание и возможность выстроить более гармоничные отношения.

Психолог говорит, что споры в семье неизбежны и то, как вы их ведете, имеет огромное значение для развития детей.