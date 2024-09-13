Відомий продюсер зробив скандальну заяву про Тіну Кароль: "Нова будка для вигавкування"

Співачка Тіна Кароль, яка стала музичною продюсеркою Національного відбору на Євробачення , неочікувано отримала порцію критику від продюсера Олега Боднарчука. Він висловився про її нову роль й навіть висміяв її програму "Дім звукозапису".

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Боднарчук заявив у своєму Telegram -каналі "Територія Б".

"Ось і почався новий шоу-бізнесовий сезон. Діти пішли в школу, а в тусовці початок євробаченської епопеї. Спочатку новина про те, що Україна буде брати участь у Євробаченні в Швейцарії, де між виступами фріків, небінарних осіб та транссексуалів нам важливо показати і себе", - написав продюсер.

"В епоху падіння шоу-бізнесової імперії Завадюка і створення нової на базі інтелектуальних шоу, де сам її очільник знає лише одну столицю на карті - Лондон, а решта світу - це Велика Вінниця, кожна велика трансконтинентальна зірка шукає собі нове пристанище", - додав він.

І потім Боднарчук пригадав про проект Кароль й висміяв її PR-менеджера. До того ж він заявив, що "бюджет на виробництво реклами про Тіну є тільки у "Суспільного".

"Дім звукозапису" замалий і пахне цвіллю, потрібна нова будка для вигавкування свіжих наративів та нагадування про себе. Для пошуку нової оселі був задіяний кращий королівський коргі - Паша Орлов. Нічого страшного, що короткі ноги, зате довгий ніс - винюхати де і що відбувається хоч на краплю резонансне - не проблема", - написав Боднарчук.

Допис Боднарчука (скріншот)

На цьому продюсер не зупинився. У другому дописі він почав прямо критикувати співачку, а також залишив іронічні жарти. Боднарчук заявив, що популярність Кароль нібито "завжди була пов'язано з адмінресурсом".

Він додав слова про "кумів, сватів та близьких людей" на різних телеканалах та преміях, а потім написав про настання черги "родичання з "Суспільним".

"Я завжди вважав, що якщо ти небайдужий до розвитку українського шоу-бізнесу і, мало того, вважаєш себе його легендою - то мала б перейматися його розмаїттям, об'ємом і різноманіттям: він не такий плаский, як нам підсовують. Класно, коли на позиції музичного продюсера були різні люди з різних музичних жанрів: в журі одні, на сцені інші, за кулісами у ролі музичних продюсерів - ще інші. Невже все так спростилось і стало настільки плоским?" - написав Боднарчук.

"Кажуть, талант - це в першу чергу міра. Відчувати міру у всьому - це насправді неоціненно. Не пхати себе у всі діри та не бути затичкою, лише б тебе було більше. Ця новина наштовхнула мене на думку, що Тіна Кароль талановита безмірно", - додав він.

Другий допис Боднарчука (скріншот)

Сама Кароль на раптову критику поки що ніяк не відреагувала. Чи буде вона якось це все коментувати - поки що залишається загадкою.