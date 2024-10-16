Відомий музикант розповів, як наважився вступити до лав ЗСУ

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю музиканта KP.UA.

Зі слів виконавця, перші декілька тижнів після початку повномасштабного вторгнення він просто дивився у стіну і не розумів, що відбувається в його свідомості

"Війна в якомусь сенсі розхитала мою нервову систему. Мова не про те, що я став якимось неадекватом. Це було несприйняття, нерозуміння того, як таке можливо.Були різні думки: куди йти, що робити", - поділився артист.

Також він подякував друзям, з яким обговорював цей крок.

"Бо спочатку рвався виконувати бойові завдання. Віддаю величезний респект кожному хлопцю, який в цю секунду захищає нас зі зброєю", - сказав Максим.

Що стосується військової підготовки, лідер гурту NAPEREXRESTI каже, що він спортивна людина по життю. Завдяки певним ролям у кіно, у нього вже був досвід.

"У мене велике акторське минуле, а підготовка до ролі потребує величезної віддачі. Тому за роки акторської роботи, не будучи військовим, вже знав якісь моменти з військового життя. Колись у мене навіть була роль кілера, тому я займався з професійними снайперами", - зізнався Голосков.

Максим Голосков (фото: instagram.com/maks_golos)

У першу чергу, говорить він, навчався для себе, адже це було необхідно йому психологічно.

"Спочатку два місяці готувався, а потім вже пішов до армії. Моя робота пов’язана із забезпеченням військових, не можу про це розповідати. І не хочу присвоювати собі якісь звання, що я супер-пупер спецназ. Могло таке статися, але, напевно, доля повернулася так, як потрібно, бо величезна частина мого мозку, душі, серця все ж таки належить музиці", - поділився музикант.

"І я дуже вдячний, що в мене вийшло залишитися собою. У мене прекрасні побратими, командири. Вони підтримують мою музичну творчість, і це круто, що так складається", - додав артист.

Що відомо про гурт NAPEREXRESTI

NAPEREXRESTI - це український музичний гурт, який відзначається своєю багатогранністю та сміливістю в творчості. Вони створюють музику в різних жанрах, яка часто відображає їхні особисті переживання і біль, а також теми кохання та війни.

Однією з найвідоміших їхніх робіт є пісня "Діти війни", яка присвячена дітям, що постраждали від війни в Україні, і вона дуже емоційно відтворює хаос думок і почуттів молодих українців, які стикаються з жахами війни.

Їх інші треки, як-от "Україна Live" та "На повторі", також глибоко переплітаються з темами національної гордості та особистого досвіду. Гурт мріє про співпрацю з широкою аудиторією і вважає себе частиною андеграундної музичної сцени, де вони кидають виклик усталеним системам і стилям.