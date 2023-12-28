Відомий лікар назвав 6 несподіваних ознак проблем з серцем, які багато хто ігнорує

Гіпертонія. За словами доктора, існує два типи серцевої недостатності - компенсована та декомпенсована. Під час другого типу серце вже стає слабким, але усе ще добре працює, тому симптоми помітити важко. Але перший сигнал - високий артеріальний тиск. Зверніться до лікаря та подбайте про здоров'я, якщо у вас почалася гіпертонія.

Кашель. Багато хто ігнорує цю ознаку або ж вважає, що це пов'язано з легенями. Насправді ж, наголошує лікар, кашель може свідчити про серцеву недостатність. Саме тому на нього слід звертати увагу.

Ознаки проблем з серцем (фото: freepik.com)

Ознаки деменції. Як виявилося, якщо людина починає усе забувати, це може свідчити не лише про те, що вона старіє. Іноді це говорить і про проблеми з серцем, коли вже з'явився недостатній прилив кисню та крові.

Проблеми з сечовиділенням. Коли людина починає рідше ходити у туалет, на це точно варто звернути увагу. За словами лікаря, якщо організм починає затримувати натрій, він компенсує брак кисню, який виникає через проблеми з серцем.

Проблеми з диханням під час лежання. Якщо вам важко дихати навіть тоді, коли ви нічого не робите - зверніться до лікаря. Особливу увагу слід звернути тим, кому стає легше дихати після вставання з ліжка.

Пробудження від нестачі кисню. Якщо ви прокидаєтеся і починаєте хапати повітря ротом, це може свідчити про те, що ваше серце стало погано працювати. Лікар радить не ігнорувати цю ознаку.