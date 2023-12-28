Известный врач назвал 6 неожиданных признаков проблем с сердцем, которые многие игнорируют

Гипертония. По словам доктора, существует два типа сердечной недостаточности - компенсированная и декомпенсированная. Во время второго типа сердце становится слабым, но все еще хорошо работает, поэтому симптомы заметить трудно. Но первый сигнал - высокое артериальное давление. Обратитесь к врачу и позаботьтесь о здоровье, если у вас началась гипертония.

Кашель. Многие игнорируют этот признак или же считают, что это связано с легкими. На самом же деле, отмечает врач, кашель может свидетельствовать о сердечной недостаточности. Именно поэтому на него следует обращать внимание.

Признаки проблем с сердцем (фото: freepik.com)

Признаки деменции. Как оказалось, если человек начинает все забывать, это может свидетельствовать не только о том, что он стареет. Иногда это говорит и о проблемах с сердцем, когда появился недостаточный прилив кислорода и крови.

Проблемы с мочевыделением. Когда человек начинает реже ходить в туалет, на это точно следует обратить внимание. По словам врача, если организм начинает задерживать натрий, он компенсирует недостаток кислорода, который возникает из-за проблем с сердцем.

Проблемы с дыханием во время лежания. Если вам тяжело дышать даже тогда, когда вы ничего не делаете - обратитесь к врачу. Особое внимание следует обратить тем, кому становится легче дышать после того, как они встают с постели.

Пробуждение от недостатка кислорода. Если вы просыпаетесь и начинаете хватать воздух ртом, это может свидетельствовать о том, что ваше сердце стало плохо работать. Врач советует не игнорировать этот признак.