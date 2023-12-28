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Лікар пояснив, що треба їсти, щоб знизити ризик розвитку хвороб серця

Четвер 28 грудня 2023 07:04
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Лікар пояснив, що треба їсти, щоб знизити ризик розвитку хвороб серця Яка їжа знижує ризики появи серцево-судинних хвороб (фото ілюстративне: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Нові наукові дані показують, як баланс поліненасичених жирів у харчуванні впливає на ризики розвитку серцево-судинних хвороб, особливо у людей, які мають спадкову схильність до них.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію дієтолога Олега Швеця у Facebook.

Що показує дослідження

"Дослідники вирішили з’ясувати, чи впливає споживання поліненасичених жирних кислот з їжею на ризик серцево-судинних захворювань у контексті зв’язку із сімейним анамнезом. Для цього вони оцінювали асоціацію між біомаркерами низького споживання поліненасичених жирів та інформацією про сімейну історію захворюваності на хвороби серця та судин", - пояснює лікар.

Результати аналізу, для яких використали 15 обсерваційних досліджень, були опубліковані у грудні.

Науковці оцінили дані про рівень поліненасичених жирних кислот у крові та тканинах 40 885 дорослих без серцево-судинних захворювань. Сімейний анамнез був визначений як наявність одного родича першого ступеня, який мав серцево-судинні захворювання.

"За висновками дослідників, спостерігалася достовірна асоціація між біомаркерами низького споживання і сімейним анамнезом щодо серцево-судинної патології. Це нове відкриття вказує на користь споживання жирної риби для людей, що мають у сімейному анамнезі серцево-судинні захворювання", - пише Швець.

Додамо також, що поліненасичених жирних кислот Омега-3 багато у рибі з сімейства лососевих:

  • форель
  • горбуша
  • кета
  • сьомга

Разом із цим, в оселедці і сардинах Омега-3 навіть більше, ніж в будь-якому лососеві. Щоб вжити денну норму Омега-3 досить з`їсти 100 (для чоловіків) або 150 г (для жінок) такої риби.

Раніше ми ділились списком із 6 продуктів, які дарують довголіття.

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