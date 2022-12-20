Якщо пересолили страву: корисні поради, які допоможуть врятувати їжу

Кожна господиня хоча б раз у житті стикалась із прикрістю, коли приготовлена страва виявилась пересоленою. Але навіть таку їжу можна врятувати й зробити її смачною.

Про те, які прості методи допоможуть прибрати зайву сіль зі страв, розповідаємо у матеріалі нижче.

Як врятувати соуси і супи

Якщо пересолили соус або підливу, то додайте до страви кілька столових ложок води і доведіть до кипіння. Тоді скуштуйте і визначите, чи задовольняє вас смак тепер.

Проте такий варіант не варто застосовувати до перших страв. Від води суп чи бульйон стане каламутним і втратить смак.

Цукор, мед та солодкі овочі здатні прибрати зайву сіль. Тому варто їх додати у соуси чи до супу. Проте дуже важливо не переборщити.

Жирні вершки, сметана, кокосове молоко або авокадо збалансують пересолений смак супу або соусу. Залежно від страви, додайте ложку сметани або скибочку стиглого авокадо.

Деякі продукти мають абсорбуючі властивості - вони здатні поглинати сіль. Сюди можна віднести картоплю, крохмалисті крупи, макаронні вироби, свіжу зелень. У пересолений суп можна покласти кілька подрібнених картоплин або всипати 100-150 г рису - ці складники поглинуть зайву сіль.

Якщо за рецептом ці інгредієнти не входять у страву, то покладіть картоплю цілою, щоб потім її можна було легко вийняти. А крупи можна помістити у тканинний мішечок, який після приготування слід прибрати із супу.

Як врятувати м'ясні і рибні страви

М'ясні і рибні страви допоможе врятувати будь-який кислий продукт. Спробуйте додати трішки лимонної кислоти, оцту або гірчиці. Проте додавайте їх у зовсім невеликих дозах, інакше остаточно зіпсуєте страву.

Пересолене м'ясо або рибу також можна залити сметанним соусом, довести до кипіння і трохи потушкувати.

Непоганий варіант - переробка зіпсованої страви в начинку для пирога. Якщо додасте овочі та крупи, то збалансуєте смак солі.

У пересолений фарш можна додати тертий сир, картоплю, цибулю, кабачок, моркву або відварений рис.

Також надто посолене м'ясо і рибу можна подати із кашею з круп, несолоним пюре або тушкованими без солі овочами. У поєднанні ці страви смакуватимуть гармонійно.

Якщо не має часу, аби переробити пересолену страву, подайте її з ігристим вином або шампанським. Пухирці, що містяться у цьому алкоголі, нейтралізують зайву солоність на язиці.

Як врятувати крупи

Пересолені овочі, крупи, макарони можна промити водою або повторно залити водою і довести до кипіння. Тоді на кілька хвилин залишити страву. Вода вбере зайву сіль.

Як варіант, можна подати ці гарніри із ледь посоленими стравами, аби збалансувати смак.