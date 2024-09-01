Відомий комік довів Анатолія Анатоліча жорстким жартом: "Це просто дно"

Як Повар "розвів" Анатоліча

За умовами шоу, гості студії, якими були Даня та Євген Клопотенко, мають виконувати різні завдання. І коміку випала "дія" - записати голосове повідомлення Анатолічу.

Повар мав сказати, що незадоволений інтерв'ю, яке він давав ведучому у квітні цього року. При цьому критика була досить жорсткою.

"Анатолій, привіт! Передивився вп'яте наше інтерв'ю і зрозумів, що це просто дно. Скажи, ти міг його видалити з YouTube? Я зовсім собі не подобаюсь на цьому відео, люди можуть подумати, що я якийсь довб***б", - казав Даня в голосовому для Анатоліча.

Даня Повар пожартував з Анатоліча (скріншот)

Повар хвилювався. Він зазначив, що насправді не шкодує про інтерв'ю Анатолічу. Даня одразу ж хотів вибачитися за жорсткий "войс".

"Анатоліч, ну він середній, масовий такий. Я не можу оцінювати професійність роботи, не знаю, мені було прикольно. Він помело подарував мені. Ну, можливо, щось неправильно він там ставив, запитання, але то вже пох**" , - заявив комік.

Даня Повар влаштував пранк Анатоліча (скріншот)

Вже згодом Анатоліч послухав повідомлення від Дані. І він одразу йому зателефонував. Виявилося, ведучий повірив словам Повара, жарт його довів.

Комік почав перепрошувати й запевняв, що це все було жартом. Потім він розповів, хто з ним в студії. І коли Повар назвав прізвища: Клопотенко та Чорновол (ведучий проекту), Анатоліч почав кричати й лаятися.