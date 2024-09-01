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Известный комик довел Анатолия Анатолича жесткой шуткой: "Это просто дно"

Даня Повар и Анатолий Анатолич (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Юморист и стендапер Даня Повар посмеялся над ведущим и интервьюером Анатолием Анатоличем. Шутка едва не вышла из-под контроля, затем комику пришлось оправдываться.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), это произошло во время записи нового выпуска шоу NABARI, которое уже вышло на YouTube.

Как Повар "развел" Анатолича

По условиям шоу, гости студии, которыми были Даня и Евгений Клопотенко, должны выполнять разные задачи. И комику выпало "действие" - записать голосовое сообщение Анатоличу.

Повар должен был сказать, что недоволен интервью, которое он давал ведущему в апреле этого года. При этом критика была достаточно жесткой.

"Анатолий, привет! Посмотрел пятый раз наше интервью и понял, что это просто дно. Скажи, ты мог его удалить с YouTube? Я совсем себе не нравлюсь на этом видео, люди могут подумать, что я какой-то долб*** б", - говорил Даня в голосовом для Анатолича.

Даня Повар пошутил над Анатоличем (скриншот)

Повар волновался. Он отметил, что на самом деле не жалеет об интервью Анатоличу. Даня сразу же хотел извиниться за жесткий "войс".

"Анатолич, ну он средний, массовый такой. Я не могу оценивать профессиональность работы, не знаю, мне было прикольно. Он помело подарил мне. Ну, возможно, что-то неправильно он там задавал, вопрос, но это уже пох**", - заявил комик.

Даня Повар устроил пранк Анатолича (скриншот)

Уже впоследствии Анатолич выслушал сообщение от Дани. И он сразу позвонил ему. Оказалось, ведущий поверил словам Повара, шутка его доказала.

Комик начал извиняться и уверял, что это все было шуткой. Потом он сказал, кто с ним в студии. И когда Повар назвал фамилии: Клопотенко и Черновол (ведущий проекта), Анатолич начал кричать и ругаться.

 

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