Відомий гурт звинуватив ТЦК Чернівців у викраденні свого соліста: поліція відреагувала

Днями гурт Intermezzo заявив , що їхнього соліста Володимира Білика та його друга Андрія Дулецького начебто затримали і побили співробітники ТЦК у Чернівцях. На заяви артистів відреагувала поліція.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на коментар співробітників правоохоронних органів hromadske .

У чому звинуватили працівників ТЦК

Як повідомили музиканти, 16 січня співробітники ТЦК зупинили їх і посадили у машину, де був представник поліції.

24-річного Володимира Білика та 25-річного Андрія Дулецького повезли на проходження ВЛК. Проте в Андрія є довідка про непридатність до військової служби, а Володимир працює вчителем на 1,25 ставки.

Далі чоловіків відвезли за місто, де на блокпосту вони заявили поліції про викрадення, однак правоохоронці неохоче прийняли в них заяву.

При спробі вийти з авто над хлопцями почали сміятися, а потім бити. Поліція поїхала геть.

Що сталося між ТЦК та музикантами в Чернівцях (фото: instagram.com/intermezzo_gurt)

Реакція поліції

У правоохоронних органах спростували цю інформацію і назвали затримання законним.

Також вони зазначили, що поліцейські, які прибули за викликом чоловіків, перевірили документи працівників ТЦК і встановили законні підстави доправлення Дулецького як жителя Вінницької області до центру навчання.

Крім того, після звинувачень у побитті медичні працівники Сторожинецької багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування оглянули музикантів і не виявили в них тілесних ушкоджень.

За даними праоохоронних органів, Білик ще раз дзвонив до поліції, заявивши про неприбуття їхніїх співробітників на його виклик.

Але це також заперечують. Саме тому стосовно Білика винесли адміністративну постанову за статтею за свідомо неправдивий виклик спеціальних служб.