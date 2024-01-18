ТЦК у Чернівцях викрали відомого музиканта: стали відомі деталі гучного інциденту

Напередодні в Чернівцях працівники ТЦК СП нібито побили українського вокаліста київського гурту Intermezzo Володимира Білика . Його другу Андрію Дулецькому також "дісталося". Учасниця гурту Катерина Накоп'юк розповіла деталі скандалу та де зараз перебувають хлопці.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис на сторінці гурту в Instagram .

Що відбулося між ТЦК і музикантами

Об 11 ранку 16 січня у місті Чернівці біля Єврейського цвинтаря представники

ТЦК затримали 25-річного Андрія Дулецького та 24-річного Володимира Білика. Після цього їх посадили в автомобіль без номерних знаків. В авто вже сидів працівник поліції.

Молодиків повезли на проходження ВЛК. Проте в Андрія є довідка про непридатність до військової служби, а Володимир працює вчителем на 1,25 ставки.

"Я відмовлявся проходити ВЛК, проте мені повідомили, що за мене вже все вирішено, і я ще нескоро повернусь додому", - сказав Андрій.

Тому Андрій Дулецький все-таки пройшов медичну комісію. Після цього обох хлопців повезли за місто.

"З ТЦК нас посадили в машину, на якій не було номерів. Старший сержант не назвав ні власного прізвища, ні імені. На блокпосту ми одразу повідомили, що нас викрадено, і викликали поліцію, проте можливості особисто поговорити із поліцією у нас не було, бо представники ТЦК заблокували машину", - розповів Володимир.

При спробі вийти з авто над хлопцями почали сміятися, а потім бити. Поліція поїхала геть.

Що сталося між ТЦК та музикантами в Чернівцях (фото: instagram.com/intermezzo_gurt)

Володимир подзвонив на номер "102" й попросив викликати швидку та наряд служби моніторингу поліції. Медики приїхали, а наряд - ні. Дорогою до лікарні за хлопцями весь час їхали представники ТЦК.

Прибувши до медзакладу, Андрій знову подзвонив у поліцію. Він повідомив, що наряд моніторингу не приїхав на місце злочину, після чого в лікарню прибули ті самі поліціянти, що спостерігали за побиттям.

Володимира змусили написати заяву про подання неправдивих свідчень стосовно того, що служба моніторингу поліції не прибула на місце події.

У результаті Володимир залишився в лікарні, а Андрія повезли тією самою автівкою в невідомому напрямку.

За три години він вийшов на зв'язок і повідомив, що його привезли до ТЦК, змусили видалити всі відеодокази та повезли в іншу область на навчання.

"Мене змусили підписати взяття на облік у цьому військкоматі та погрожували фізичною розправою за непокору", - зазначив Андрій.

Наразі його друзям невідомо, де він перебуває. Проте вони знають, що він живий.

Що сталося між ТЦК та музикантами в Чернівцях (фото: instagram.com/intermezzo_gurt)

Офіційних коментарів з приводу цієї ситуації поки не було.