Командир роти УБпАК дав пораду тим українцям, "хто втомився від війни"

Війна в Україні проти загарбницької Росії продовжується та під час неї багато цивільних жаліються, що вони втомилися...

Що з цього приводу думають військові, розказав в інтерв'ю РБК-Україна командир роти УБпАК, ініціатор створення проекту E-NADIYA, , що координується фондом DUSHA Дмитро Алєксеєнко.

Щоб порадив військовий тим, хто втомився від війни

Він зауважив, що важливо розуміти, що війна - це "випробування для всієї країни, і кожен переживає це по-своєму".

"Ставлення до цивільних, які "втомилися від війни" – це складно.Тому що це питання розділяє нас на дві реальності. Здебільшого такі питання виникають у "ждунів перемоги", які завчасно купили вишиванки і чекають, коли їх дістати з шафи та одягнути для святкування перемоги. А також у них виникає питання "чому ви ще не перемогли?" - сказав військовий.

Дмитро Алєксєєнко (фото надане військовим)

"Втомилися від війни… Мабуть, важко жити в цивільному світі, відвідувати розважальні заклади, ходити по ресторанах та торгових центрах, займатися в тренажерних залах, спати в теплих оселях та комфортних ліжках, приймати душ, коли захочеш, а не коли є можливість. Ви від цього втомилися?!" - дивується воїн.

На його думку, такі висловлювання звучать від тих, хто "не народжений для війни".

"А ми народжені?! Дійсно, в пологовому нам відразу вішали бирку "народжений для війни"… Я впевнений, що це є тригером для багатьох. І зі мною погодиться більшість військовослужбовців", - зазначив боєць.

Дмитро зазначає, що дуже прикро те, що на другому році повномасштабної війни цих дорікань про "втомилися від війни", "коли вже перемога?", "чим я там поможу, я краще скину 100 гривень донату і запишу себе в частину підтримки економічного фронту" - все більше, "а дій для того, щоб перемагати ворога, все менше".

"Але також важливо, щоб цивільні не забували про те, що військові щодня ризикують своїм життям заради миру та безпеки країни", - резюмував захисник.