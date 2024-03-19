Відомий глянець шокував фотосесією прикрас на котах: "Займають особливе місце"

Арабський Vogue показав фото прикрас на котах

Певно, існує мало людей на світі, які не люблять котів. Це не означає, що кожен має домашнього улюбленця, але хоча б милується їхніми фото та бавиться при можливості.

Як відомо, коти у багатьох країнах вважаються особливими тваринами й в Арабських Еміратах їм дозволено гуляти там, де вони хочуть.

Любов до котів іноді може дивувати та цього разу світ здивувала фотосесія котів з ювелірними прикрасами для арабського Vogue.

Арабський Vogue демонструє ювелірні прикраси на котах (фото: instagram.com/voguearabia)

"У нашому свіжому випуску котячий шарм займає особливе місце, оскільки високі ювелірні вироби сезону розкішно виглядають на пухнастих друзях", - пишуть на офіційній сторінці.

І дійсно, ювелірні прикраси на милих котах різних порід виглядають цікаво. Здавалося б це божевільна ідея, але результат того вартує.

До фотосесії було залучено двоє котів, кожен з них показав на собі кілька прикрас. І звісно, без допомоги людей не обійшлося, бо моделі примхливі та непосидючі.

Також варто зауважити, що цих котиків для фотосесії організатори знайшли завдяки спеціальній модельній агенції, якій висловили окрему подяку у своєму дописі.

Арабський Vogue демонструє ювелірні прикраси на котах (фото: instagram.com/voguearabia)