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Відомий глянець шокував фотосесією прикрас на котах: "Займають особливе місце"

Арабський Vogue показав фото прикрас на котах (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Арабський глянець Vogue здивував фотосесією ювелірних прикрас на котах різних порід і як неймовірно це виглядає.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційну сторінку Vogue Arabia в Instagram.

Арабський Vogue показав фото прикрас на котах

Певно, існує мало людей на світі, які не люблять котів. Це не означає, що кожен має домашнього улюбленця, але хоча б милується їхніми фото та бавиться при можливості. 

Як відомо, коти у багатьох країнах вважаються особливими тваринами й в Арабських Еміратах їм дозволено гуляти там, де вони хочуть. 

Любов до котів іноді може дивувати та цього разу світ здивувала фотосесія котів з ювелірними прикрасами для арабського Vogue. 

Арабський Vogue демонструє ювелірні прикраси на котах (фото: instagram.com/voguearabia)

"У нашому свіжому випуску котячий шарм займає особливе місце, оскільки високі ювелірні вироби сезону розкішно виглядають на пухнастих друзях", - пишуть на офіційній сторінці. 

І дійсно, ювелірні прикраси на милих котах різних порід виглядають цікаво. Здавалося б це божевільна ідея, але результат того вартує. 

До фотосесії було залучено двоє котів, кожен з них показав на собі кілька прикрас. І звісно, без допомоги людей не обійшлося, бо моделі примхливі та непосидючі. 

Також варто зауважити, що цих котиків для фотосесії організатори знайшли завдяки спеціальній модельній агенції, якій висловили окрему подяку у своєму дописі.

Арабський Vogue демонструє ювелірні прикраси на котах (фото: instagram.com/voguearabia)

 

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