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Канадська модель українського походження стала обличчям нової колекції прикрас від світового бренду (відео)

Четвер 25 січня 2024 16:34
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Канадська модель українського походження стала обличчям нової колекції прикрас від світового бренду (відео) Дарія Вербова (фото: офіційний сайт Gucci)
Автор: Юлія Любченко

Канадська топ-модель українського походження Дарія Вербова повернулась у модельну кар’єру та одразу стала обличчям ювелірних виробів Gucci.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram бренду.

Дарія Вербова стала обличчям колекції прикрас від Gucci

Вербова стала обличчям колекції високого ювелірного мистецтва Gucci та знялась у звабливому та водночас естетичному ролику у басейні.

Цей ролик показує ювелірні вироби Gucci з різного каміння. Основна увага у рекламі приділена кольє, яке сяє на сонці.

"Дар'я Вербова з Девідом Сімсом у вишуканих виробах ручної роботи з колекції "Gucci Allegoria High Jewelry" в останній кампанії творчого директора Сабато Де Сарно, який об'єднує людей, яких він зустрів на старті", - пише бренд під цим відео.

Gucci представляють нову главу історії, присвячену колекції високого ювелірного мистецтва - свідчення унікальної майстерності, артистизму та уваги до деталей.

Канадська модель українського походження стала обличчям нової колекції прикрас від світового бренду (відео)Канадська модель українського походження стала обличчям нової колекції прикрас від світового бренду (відео)

Дарія Вербова рекламує прикраси Gucci (фото: instagram.com/guccibysabatods)

Сенси колекції передаються через портрети Дарії Вербової у Лос-Анджелесі. У кампанії представлені вироби з лінійки "Gucci Allegoria" - це остання колекція вишуканих ювелірних прикрас бренду, що відображає перетворення природи через невпинну зміну пори року.

Варто зазначити, що для 40-річної моделі така зйомка є дуже сміливим кроком, але це виправдано і це можна побачити на відео та фото.

Також цікавим є той факт, що Дарія зовсім пасивно веде свої соціальні мережі. У її профілі в Instagram можна побачити лише чорно-білі або дуже старі кадри.

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