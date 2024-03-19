ua en ru
Вт, 19 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Відомий глянець шокував фотосесією прикрас на котах: "Займають особливе місце"

Вівторок 19 березня 2024 21:31
UA EN RU
Відомий глянець шокував фотосесією прикрас на котах: "Займають особливе місце" Арабський Vogue показав фото прикрас на котах (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Арабський глянець Vogue здивував фотосесією ювелірних прикрас на котах різних порід і як неймовірно це виглядає.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційну сторінку Vogue Arabia в Instagram.

Арабський Vogue показав фото прикрас на котах

Певно, існує мало людей на світі, які не люблять котів. Це не означає, що кожен має домашнього улюбленця, але хоча б милується їхніми фото та бавиться при можливості.

Як відомо, коти у багатьох країнах вважаються особливими тваринами й в Арабських Еміратах їм дозволено гуляти там, де вони хочуть.

Любов до котів іноді може дивувати та цього разу світ здивувала фотосесія котів з ювелірними прикрасами для арабського Vogue.

Відомий глянець шокував фотосесією прикрас на котах: &quot;Займають особливе місце&quot;Відомий глянець шокував фотосесією прикрас на котах: &quot;Займають особливе місце&quot;Відомий глянець шокував фотосесією прикрас на котах: &quot;Займають особливе місце&quot;

Арабський Vogue демонструє ювелірні прикраси на котах (фото: instagram.com/voguearabia)

"У нашому свіжому випуску котячий шарм займає особливе місце, оскільки високі ювелірні вироби сезону розкішно виглядають на пухнастих друзях", - пишуть на офіційній сторінці.

І дійсно, ювелірні прикраси на милих котах різних порід виглядають цікаво. Здавалося б це божевільна ідея, але результат того вартує.

До фотосесії було залучено двоє котів, кожен з них показав на собі кілька прикрас. І звісно, без допомоги людей не обійшлося, бо моделі примхливі та непосидючі.

Також варто зауважити, що цих котиків для фотосесії організатори знайшли завдяки спеціальній модельній агенції, якій висловили окрему подяку у своєму дописі.

Відомий глянець шокував фотосесією прикрас на котах: &quot;Займають особливе місце&quot;Відомий глянець шокував фотосесією прикрас на котах: &quot;Займають особливе місце&quot;Відомий глянець шокував фотосесією прикрас на котах: &quot;Займають особливе місце&quot;

Арабський Vogue демонструє ювелірні прикраси на котах (фото: instagram.com/voguearabia)

Раніше ми розповідали, коли на території України з'явились перші коти.

Також дивіться, як канадська модель українського походження знялась у відвертій рекламі прикрас.

Читайте РБК-Україна в Google News
Аксесуари
NEWS
Боєприпаси, ППО, F-16 і дрони. Умєров підбив підсумки ювілейного "Рамштайна"
Боєприпаси, ППО, F-16 і дрони. Умєров підбив підсумки ювілейного "Рамштайна"