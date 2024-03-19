Известный глянец шокировал фотосессией украшений на котах: "Занимают особое место"

Арабский глянец Vogue удивил фотосессией ювелирных украшений на котах разных пород и как это невероятно выглядит.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную страницу Vogue Arabia в Instagram.

Арабский Vogue показал фото украшений на кошках

Наверное, существует мало людей в мире, которые не любят кошек. Это не значит, что у каждого есть домашний любимец, но хотя бы любуется их фото и играет по возможности.

Как известно, коты во многих странах считаются особыми животными и в Арабских Эмиратах им разрешено гулять там, где они хотят.

Любовь кошек иногда может удивлять и на этот раз мир удивила фотосессия кошек с ювелирными украшениями для арабского Vogue.

Арабский Vogue демонстрирует ювелирные украшения на котах (фото: instagram.com/voguearabia)

"В нашем свежем выпуске кошачий шарм занимает особое место, поскольку высокие ювелирные изделия сезона роскошно смотрятся на пушистых друзьях", - пишут на официальной странице.

И действительно, ювелирные украшения на милых котах разных пород выглядят интересно. Казалось бы, это сумасшедшая идея, но результат того стоит.

К фотосессии были привлечены два кота, каждый из них показал на себе несколько украшений. И, конечно, без помощи людей не обошлось, потому что модели капризные и неусидчивые.

Также стоит отметить, что этих котиков для фотосессии организаторы нашли благодаря специальному модельному агентству, которому выразили особую благодарность в своем посте.

Арабский Vogue демонстрирует ювелирные украшения на котах (фото: instagram.com/voguearabia)