ua en ru
Вт, 19 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Известный глянец шокировал фотосессией украшений на котах: "Занимают особое место"

Вторник 19 марта 2024 21:31
UA EN RU
Известный глянец шокировал фотосессией украшений на котах: "Занимают особое место" Арабский Vogue показал фото украшений на котах (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

Арабский глянец Vogue удивил фотосессией ювелирных украшений на котах разных пород и как это невероятно выглядит.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную страницу Vogue Arabia в Instagram.

Арабский Vogue показал фото украшений на кошках

Наверное, существует мало людей в мире, которые не любят кошек. Это не значит, что у каждого есть домашний любимец, но хотя бы любуется их фото и играет по возможности.

Как известно, коты во многих странах считаются особыми животными и в Арабских Эмиратах им разрешено гулять там, где они хотят.

Любовь кошек иногда может удивлять и на этот раз мир удивила фотосессия кошек с ювелирными украшениями для арабского Vogue.

Известный глянец шокировал фотосессией украшений на котах: &quot;Занимают особое место&quot;Известный глянец шокировал фотосессией украшений на котах: &quot;Занимают особое место&quot;Известный глянец шокировал фотосессией украшений на котах: &quot;Занимают особое место&quot;

Арабский Vogue демонстрирует ювелирные украшения на котах (фото: instagram.com/voguearabia)

"В нашем свежем выпуске кошачий шарм занимает особое место, поскольку высокие ювелирные изделия сезона роскошно смотрятся на пушистых друзьях", - пишут на официальной странице.

И действительно, ювелирные украшения на милых котах разных пород выглядят интересно. Казалось бы, это сумасшедшая идея, но результат того стоит.

К фотосессии были привлечены два кота, каждый из них показал на себе несколько украшений. И, конечно, без помощи людей не обошлось, потому что модели капризные и неусидчивые.

Также стоит отметить, что этих котиков для фотосессии организаторы нашли благодаря специальному модельному агентству, которому выразили особую благодарность в своем посте.

Известный глянец шокировал фотосессией украшений на котах: &quot;Занимают особое место&quot;Известный глянец шокировал фотосессией украшений на котах: &quot;Занимают особое место&quot;Известный глянец шокировал фотосессией украшений на котах: &quot;Занимают особое место&quot;

Арабский Vogue демонстрирует ювелирные украшения на котах (фото: instagram.com/voguearabia)

Раньше мы рассказывали, когда на территории Украины появились первые кошки.

Также смотрите, как канадская модель украинского происхождения снялась в откровенной рекламе украшений.

Читайте РБК-Украина в Google News
Аксессуары
NEWS
Боеприпасы, ПВО, F-16 и дроны. Умеров подвел итоги юбилейного "Рамштайна"
Боеприпасы, ПВО, F-16 и дроны. Умеров подвел итоги юбилейного "Рамштайна"