Відомий європейський бренд заходить в Україну. Порівнюємо ціни на одяг

Що відомо про Greenpoint в Україні

Україна стане першим закордонним ринком з фізичними магазинами польського бренду. У цієї компанії досить великий інтернет-магазин та багато точок у самій Польщі. Рішення про вихід на український ринок компанія прийняла на основі вагомого фактору - польські бренди та онлайн-платформи мають хороший попит в Україні.

Зараз Greenpoint орієнтується на розвиток у Києві та західних регіонах України. Але в цілому в майбутньому будуть відкриватися магазини у населених пунктах від 30 тисяч населення.

Польський модний бренд Greenpoint займається виробництвом та проєктуванням жіночого одягу вже понад 30 років. Зараз у Польщі налічується понад 200 торгових точок.

Також цей бренд представлений в інших країнах ЕС - у Словаччині, Румунії, Литві, Чехії, Угорщині, Австрії, Нідерландах, Болгарії, Італії, Іспанії та Хорватії. У інших країнах продажі відбуваються через партнерські маркетплейси.

Цільова аудиторія - жінки у віковій категорії 30+, які віддають перевагу класичним, стриманим та універсальним фасонам. Усі речі у чотирьох стилях одягу: casual, business casual, sport та nightwear. Нові колекції компанія випускає двічі на рік.

На думку RDA, з урахуванням асортименту, цінової категорії та формату, конкурентами Greenpoint в Україні стануть такі бренди: Vovk, Must Have, Orsay.

Скільки коштує одяг Greenpoint та як ціни відрізняються від українських брендів

Ми порівняли асортимент та ціни у магазині Greenpoint та у найближчих конкурентів цієї компанії.

По-перше, у польського виробника значно більший асортимент одягу, як по окремих позиціях, так і в загальному. Ціни коливаються - є одяг, який коштує значно дешевше українського, а є такий, який майже зрівнявся у ціні.

Ціни на одяг Greenpoint в Україні наразі невідомі, тому ми опиралися на ті, які існують у польському інтернет-магазині.

Футболки

Найдешевші футболки у Greenpoint - від, 19,99 злотих (близько 172 грн). Середня ціна - 30-40 злотих (260-345 грн). У онлайн-магазині часто бувають розпродажі.

Скриншот

Найдешевші футболки Vovk - від 315 гривень й це ціна акції. Середня ціна футболки цього бренду - від 490 гривень.

Скриншот

Футболки Must Have значно дорожче - стартують від 599 гривень. Проста біла базова футболка - 999 гривень.

Скриншот

Кардигани

Найдешевші кардигани польского бренду - 79 злотих (від 683 грн). Є й значно дорожчі, "елегантські" - від 119 злотих (1029 грн).

Скриншот

Кардигани від Vovk - від 1490 до 1690 гривень.

Скриншот

Ціна кардиганів Must Have значно вища - від 2399 до 3999 гривень.

Скриншот

Куртки

Тепла зимова курточка від польського виробника у середньому - від 199 злотих (1720 грн). Звісно є й більш дорогі варіанти - від 349 злотих (3018 грн).

Скриншот

Теплу курточку від українського виробника Vovk найдешевшу ми знайшли від 3390 грн. На акції можна знайти вироби минулих колекцій за ціною від 2334 грн.

Скриншот

Must Have у цій позиції знову виявися найдорожчим. Жилет з утепленням - від 3299 грн. Тепле зимове пальто - від 4999 грн.

Скриншот

Джинси

В Greenpoint середня ціна джинсів від 69,99 до 99,99 (від 605 до 865 грн). Зазначимо, що у цій групі - 98 позицій різного крою, фасону, стилю та навіть кольору.

Скриншот

У Vovk ми знайшли всього п'ять моделей з ціною 1890 - 1990 грн.

Скриншот

У Must Have вибір трошки краще, але найдешевші джинси - від 2999 грн.

Скриншот