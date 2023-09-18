У скільки обійдеться українцям оновити гардероб на осінь: огляд цін

Через війну ціни на одяг та взуття суттєво підвищились. Пересічному українцю доведеться викласти чималу суму, щоб оновити гардероб на осінь.

Про те, скільки коштують базові речі у цьому сезоні, читайте у матеріалі STYLER РБК-Україна.

Скільки коштують обновки для жінок

За основу для аналізу ми взяли ціни мас-маркетових магазинів середнього сегмента - Сolin's, New Yorker, Sinsay, Cropp, DeFacto, LC Waikiki та Intertop.

Базове оновлення гардероба залежить від того, у яких конкретно речах має потребу людина. Все суто індивідуально. Наприклад, якщо жінка вкрай рідко ходить у спідницях чи сукнях, то їй доречніше купити замість них додаткові штани чи джинси.

Зазначимо, що базовий перелік та не включає жодних аксесуарів. Це варто врахувати при формуванні бюджету на покупки.

Які ціни на базові осінні речі:

пальто - від 1300 грн

черевики/ботильйони - від 3 200 грн

джинси - 900 - 2 200 грн

штани - 700 - 1100 грн

гольф - від 300 грн

светр - від 700-1100 грн

блузка - 690 грн

плаття - від 800 грн

спідниця - 700 грн

піджак - 1300 грн

Ціни на осінній одяг для жінок (скриншот)

Скільки коштують обновки для чоловіків

Базове оновлення гардероба для чоловіків може обійтися дещо дешевше. Але все залежить від кількості позицій, які потрібно купити, а також від брендів одягу чи взуття.

При оновленні гардероба врахуйте, яким речам ви надаєте перевагу. Не варто курувати дві сорочки, якщо ви носите їх лише на свята і маєте з попередніх років кілька незношених варіантів.

Які ціни на базові осінні речі:

куртка - від 1600 грн

черевики - від 4000 грн

джинси - від 1100 грн

штани - від 800 грн

сорочка - від 650 грн

светр - від 900 грн

гольф - від 600 грн

світшот - від 720 грн

Ціни на осінній одяг для чоловіків (скриншот)

Як зекономити на одязі

Перед оновленням гардероба оцініть, які речі вам дійсно потрібно купити у цьому сезоні. Перевірте спершу свою шафу, можливо з минулих років у вас залишився одяг, який ще має пристойний вигляд.

Стежте за акціями та бонусними накопиченнями у ваших улюблених магазинах. Це допоможе трішки вигідніше купувати товари.

Якщо вибираєте одяг на ринку, то не соромтесь поторгуватись. Часто продавці дійсно можуть дещо уступити у ціні.

Переглядайте асортимент одягу з попередніх колекцій. Нерідко такі речі можна придбати за половину вартості особливо, якщо це останній розмір.

Не варто економити на взутті. Як показує практика, якісні моделі прослужать довше, ніж дешеві, які іноді ледь витримують сезон.