Відомий британський комік розлучився з дружиною після 14 років шлюбу

Саша Барон Коен і Айле Фішер розлучилися

Артисти виступили зі спільною заявою. Вони підійшли до цього з гумором, оприлюднивши знімок, на якому постали в тенісній формі.

"Після довгого тенісного матчу, що тривав понад 20 років, ми нарешті відкладаємо наші ракетки. У 2023 році ми спільно подали заяву про розірвання шлюбу. Ми завжди приділяємо пріоритетну увагу нашій конфіденційності і зараз спокійно працюємо над такою зміною", - йдеться в заяві пари.

"Ми завжди поділяємо нашу відданість і любов до дітей. Щиро цінуємо і вашу повагу до прагнення нашої сім'ї до конфіденційності", - зазначили вони.

Саша Барон Коен і Айле Фішер (фото: instagram.com/sachabaroncohen)

Важливу роль у публічному зізнанні знаменитостей зіграли одкровення Ребел Вілсон. Вона у своїх мемуарах заявила про сексуальний харасмент з боку Коена.

"Книга Ребел стала каталізатором рішення Айли оголосити про це світу. У неї є власна кар'єра і репутація, про які варто турбуватися. Її близькі заявили, що їм стало ніяково через усі звинувачення, що випливають із книги Ребел. Тому Айла відчула, що було б правильно повідомити всім про їхнє рішення", - цитує The Sun слова інсайдера.

До слова, Фішер і Коен познайомилися на вечірці в Сіднеї 2001 року. Через три роки вони побралися, але тільки у 2010-му зіграли весілля. У них троє дітей: 17-річна Олів, 13-річна Елула і дев'ятирічний син Монтгомері.

Саша Барон Коен і Айле Фішер (фото: instagram.com/sachabaroncohen)