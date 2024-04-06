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Известный британский комик развелся с женой после 14 лет брака

Саша Барон Коэн и Айле Фишер (фото: instagram.com/sachabaroncohen)
Автор: Иванна Пашкевич

52-летний британский актер Саша Барон Коэн и 48-летняя австралийская актриса Айле Фишер признались, что развелись. Супруги были в браке 14 лет.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды фильма "Борат".

Саша Барон Коэн и Айле Фишер развелись

Артисты выступили с общим заявлением. Они подошли к этому с юмором, обнародовав снимок, на котором появились в теннисной форме.

"После долгого теннисного матча, длившегося более 20 лет, мы наконец откладываем наши ракетки. В 2023 году мы совместно подали заявление о расторжении брака. Мы всегда уделяем приоритетное внимание нашей конфиденциальности и сейчас спокойно работаем над таким изменением", - говорится в заявлении пары.

"Мы всегда разделяем нашу преданность и любовь к детям. Искренне ценим и ваше уважение к стремлению нашей семьи к конфиденциальности", - отметили они.

Саша Барон Коэн и Айле Фишер (фото: instagram.com/sachabaroncohen)

Важную роль в публичном признании знаменитостей сыграли откровения Ребел Уилсон. Она в своих мемуарах заявила о сексуальном харассменте со стороны Коэна.

"Книга Ребел стала катализатором решения Айлы объявить об этом миру. У нее есть собственная карьера и репутация, о которых стоит беспокоиться. Ее близкие заявили, что им стало неловко из-за всех обвинений, вытекающих из книги Ребел. Поэтому Айла почувствовала, что было бы правильно сообщить всем об их решении", - цитирует The Sun слова инсайдера.

К слову, Фишер и Коэн познакомились на вечеринке в Сиднее в 2001 году. Через три года они обручились, но только в 2010-м сыграли свадьбу. У них трое детей: 17-летняя Олив, 13-летняя Элула и девятилетний сын Монтгомери.

Саша Барон Коэн и Айле Фишер (фото: instagram.com/sachabaroncohen)

Недавно популярная украинская певица призналась, что ее отношения с мужем - на грани разрыва.

Также Добрынин неоднозначно прокомментировал слухи о своей гомосексуальности.

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