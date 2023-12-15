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Йому було всього 30 років. Відомий бразильський співак помер на сцені

Педро Енріке (instagram.com/pedrohenrique.oficial)
Автор: Іванна Пашкевич

30-річний співак Педро Енріке помер під час свого виступу у бразильському місті Фейра-ді-Сантана.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Mail.

Деталі інциденту

Трагічна подія сталася 13 грудня, коли артист впав на сцені під час виконання пісні "Vai Ser Tao Lindo". Після госпіталізації його врятувати не вдалося.

Представники звукозаписного лейблу Педро, Tadoh Music, заявили, що причиною смерті виконавця став обширний серцевий напад.

Педро Енріке (instagram.com/pedrohenrique.oficial)

Також відомо, що незадовго до трагедії він скаржився одному з друзів, що дуже втомився і не розуміє, чому хоче слави.

Для довідки

Енріке почав свою кар'єру у віці трьох років і виступав професійно з 2015 року.

Педро Енріке (instagram.com/pedrohenrique.oficial)

Після публікації кількох пісень на своєму каналі на YouTube він приєднався до місцевого гурту і випустив альбом "Grande é o Senhor".

 У 2019 році розпочав сольну кар'єру і випустив дебютний сингл "Não Falhou".

У зірки залишилася дружина і новонароджена донька.

Педро Енріке з дружиною (instagram.com/pedrohenrique.oficial)

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