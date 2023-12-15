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Ему было всего 30 лет. Известный бразильский певец умер на сцене

Педро Энрике (instagram.com/pedrohenrique.oficial)
Автор: Иванна Пашкевич

30-летний певец Педро Энрике умер во время своего выступления в бразильском городе Фейра-ди-Сантана.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Mail.

Детали инцидента

Трагическое событие произошло 13 декабря, когда артист упал на сцене во время исполнения песни "Vai Ser Tao Lindo". После госпитализации его спасти не удалось.

Представители звукозаписывающего лейбла Педро, Tadoh Music, заявили, что причиной смерти исполнителя стал обширный сердечный приступ.

Педро Энрике (instagram.com/pedrohenrique.oficial)

Также известно, что незадолго до трагедии он жаловался одному из друзей, что очень устал и не понимает, почему хочет славы.

Для справки

Энрике начал свою карьеру в возрасте трех лет и выступал профессионально с 2015 года.

Педро Энрике (instagram.com/pedrohenrique.oficial)

После публикации нескольких песен на своем канале на YouTube он присоединился к местной группе и выпустил альбом "Grande é o Senhor".

В 2019 году начал сольную карьеру и выпустил дебютный сингл "Não Falhou".

У звезды осталась жена и новорожденная дочь.

Педро Энрике с женой (instagram.com/pedrohenrique.oficial)

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