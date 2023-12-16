Відомий браузер отримав "тривожну кнопку". Кому й навіщо вона потрібна

Якщо ви думали, що так звані "тривожні кнопки" бувають лише для миттєвого виклику охоронців чи поліції під час виникнення надзвичайної ситуації, то це - не так. Нещодавно "тривожну кнопку" облаштували на браузері під назвою Opera GX.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про Opera GX та для чого його користувачам "тривожна кнопка".
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Opera, Blogs Opera.
Opera GX - оригінальна версія браузера, створена норвезькою компанією Opera Software спеціально для геймерів (для операційних систем Microsoft Windows, macOS, Android та iOS).
У ній реалізовані унікальні функції та незвичайний стиль.
Серед основних переваг Opera GX варто згадати:
Браузер дійсно має незвичний вигляд (скріншот: opera.com)
У зверненні до користувачів у блозі Opera зазначається, що "тривожну кнопку" у браузері створено для того, щоб нікого не "спіймали на гарячому".
Після натискання клавіші F12 "тривожна кнопка" активується:
Для того, щоб повернути всі вкладки до "попереднього стану", користувачеві потрібно ще раз натиснути F12.
Уточнюється, що для активації "тривожної кнопки" потрібно спершу ввімкнути опцію "Early Bird" у налаштуваннях браузера.
Таке нововведення насправді неоднозначне (скріншот: blogs.opera.com)
Нагадаємо, раніше Google випустила екстрене оновлення для Chrome та закликала користувачів терміново оновити браузер.
Крім того, на YouTube з'явилася можливість грати в ігри, але не для всіх.