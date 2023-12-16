Відомий браузер отримав "тривожну кнопку". Кому й навіщо вона потрібна

Що відомо про браузер

Opera GX - оригінальна версія браузера, створена норвезькою компанією Opera Software спеціально для геймерів (для операційних систем Microsoft Windows, macOS, Android та iOS).

У ній реалізовані унікальні функції та незвичайний стиль.

Серед основних переваг Opera GX варто згадати:

обмеження використання ресурсів ЦП, оперативної пам’яті та мережевого трафіка (це допомагає грати й переглядати вебсторінки з максимальною зручністю)

спеціальний "геймерський" стиль

широкі можливості налаштування та персоніфікації

ексклюзивні вбудовані функції

синхронізацію настільної та мобільної версій за допомогою функції обміну файлами Flow

вбудований блокувальник реклами (у мобільному браузері)

Браузер дійсно має незвичний вигляд (скріншот: opera.com)

Як працює "тривожна кнопка"

У зверненні до користувачів у блозі Opera зазначається, що "тривожну кнопку" у браузері створено для того, щоб нікого не "спіймали на гарячому".

Після натискання клавіші F12 "тривожна кнопка" активується:

вимикає звук

призупиняє відтворення з усіх вкладок

відкриває нове вікно із "безпечним" вмістом (яке можна обрати самому)

Для того, щоб повернути всі вкладки до "попереднього стану", користувачеві потрібно ще раз натиснути F12.

Уточнюється, що для активації "тривожної кнопки" потрібно спершу ввімкнути опцію "Early Bird" у налаштуваннях браузера.

Таке нововведення насправді неоднозначне (скріншот: blogs.opera.com)