Известный браузер получил "тревожную кнопку". Кому и зачем она нужна

Что известно о браузере

Opera GX - оригинальная версия браузера, созданная норвежской компанией Opera Software специально для геймеров (для операционных систем Microsoft Windows, MacOS, Android и iOS).

В нем реализованы уникальные функции и необычный стиль.

Среди основных преимуществ Opera GX стоит упомянуть:

ограничение использования ресурсов ЦБ, оперативной памяти и сетевого трафика (это помогает играть и просматривать веб-страницы с максимальным удобством)

специальный "геймерский" стиль

широкие возможности настройки и персонификации

эксклюзивные встроенные функции

синхронизацию настольной и мобильной версий с помощью функции обмена файлами Flow

встроенный блокировщик рекламы (в мобильном браузере)

Браузер действительно выглядит необычно (скриншот: opera.com)

Как работает "тревожная кнопка"

В обращении к пользователям в блоге Opera отмечается, что "тревожная кнопка" в браузере создана для того, чтобы никого не "поймали с поличным".

После нажатия клавиши F12 "тревожная кнопка" активируется:

выключает звук

приостанавливает воспроизведения со всех вкладок

открывает новое окно с "безопасным" содержимым (которое можно выбрать самому)

Для того чтобы вернуть все вкладки в "предыдущее состояние", пользователю нужно еще раз нажать F12.

Уточняется, что для активации "тревожной кнопки" необходимо сначала включить опцию "Early Bird" в настройках браузера.

Такое нововведение на самом деле неоднозначно (скриншот: blogs.opera.com)