Известный браузер получил "тревожную кнопку". Кому и зачем она нужна

Если вы думали, что так называемые "тревожные кнопки" бывают только для мгновенного вызова охранников или полиции при возникновении чрезвычайной ситуации, то это не так. Недавно "тревожную кнопку" обустроили на браузере под названием Opera GX.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Opera, Blogs Opera.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно об Opera GX и зачем его пользователям "тревожная кнопка".

Что известно о браузере

Opera GX - оригинальная версия браузера, созданная норвежской компанией Opera Software специально для геймеров (для операционных систем Microsoft Windows, MacOS, Android и iOS).

В нем реализованы уникальные функции и необычный стиль.

Среди основных преимуществ Opera GX стоит упомянуть:

ограничение использования ресурсов ЦБ, оперативной памяти и сетевого трафика (это помогает играть и просматривать веб-страницы с максимальным удобством)

специальный "геймерский" стиль

широкие возможности настройки и персонификации

эксклюзивные встроенные функции

синхронизацию настольной и мобильной версий с помощью функции обмена файлами Flow

встроенный блокировщик рекламы (в мобильном браузере)

Браузер действительно выглядит необычно (скриншот: opera.com)

Как работает "тревожная кнопка"

В обращении к пользователям в блоге Opera отмечается, что "тревожная кнопка" в браузере создана для того, чтобы никого не "поймали с поличным".

После нажатия клавиши F12 "тревожная кнопка" активируется:

выключает звук

приостанавливает воспроизведения со всех вкладок

открывает новое окно с "безопасным" содержимым (которое можно выбрать самому)

Для того чтобы вернуть все вкладки в "предыдущее состояние", пользователю нужно еще раз нажать F12.

Уточняется, что для активации "тревожной кнопки" необходимо сначала включить опцию "Early Bird" в настройках браузера.

Такое нововведение на самом деле неоднозначно (скриншот: blogs.opera.com)