Відомий блогер став на захист Лободи: відмовилася від гонорарів у РФ і підтримує Україну

"Коли почалось повномасштабне (вторгнення), вона прийняла рішення, що вона повністю відмовляється від російського і будує Україну в Україні, підтримує Україну, донатить Україні", – нагадав він у розмові з блогером та репером Миколою Заліпухою.

Волошин розповів, що зараз багато з тих, хто активно підтримує українізацію, негативно висловлюються в адресу Лободи.

"Я навпаки вважаю. Людина прийняла рішення відмовитися від величезних статків, які вона могла отримувати в Росії… Людина відмовилась повністю від своєї кар’єри там, прийняла рішення підтримувати Україну", – сказав він, додавши, що українським артистам, які залишилися працювати в РФ, зараз платять надзвичайно великі гонорари.

Волошин підкреслив, що "не розуміє хейту", який ллється проти Світлани Лободи, адже особисто знає багато військових, кому вона допомагала.

"Причому допомагала на шалені бабки. Я знаю це особисто. Я знаю, скільки людина вкладається. Вона і 10 відсотків не показує того, що вона робить", – зазначив блогер.

За його словами, людина, яка прийняла рішення підтримувати Україну, з таким великим ім’ям, – це для України тільки плюс.

"Це, навпаки, круто, що Лобода – українка", – резюмував він.

Нагадаємо, раніше Світлана Лобода представила нове відео "Градус 100".

"Я не вмію здаватися, вірю собі і завжди вірю в себе… Йду вперед. Це те, як живе кожен українець сьогодні – з вірою у серці, долаючи безліч труднощів, іноді пробиваючи незламні стіни", – прокоментувала сюжет відео Лобода.