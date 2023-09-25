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Известный блоггер встал на защиту Лободы: отказалась от гонораров в РФ и поддерживает Украину

Известный блоггер встал на защиту Светланы Лободы (instagrm com)
Автор: Илона Свиридова

Волна негатива, направленная против Светланы Лободы, несправедлива, ведь певица сознательно отказалась от значительных доходов в России и поддержала Украину.

Об этом в эфире подкаста "Формула Волошина" заявил известный блоггер Александр Волошин.

"Когда началось полномасштабное (вторжение), она приняла решение, что она полностью отказывается от российского и строит Украину в Украине, поддерживает Украину, донатит Украине", – напомнил он в разговоре с блогером и рэпером Николаем Залипухой.

Волошин рассказал, что сейчас многие, кто активно поддерживает украинизацию, негативно высказываются в адрес Лободы.

"Я наоборот считаю. Человек принял решение отказаться от огромного состояния, которое он мог получать в России… Человек отказался полностью от своей карьеры там, принял решение поддерживать Украину", – сказал он, добавив, что украинским артистам, оставшимся работать в РФ, сейчас платят очень большие гонорары.

Волошин подчеркнул, что "не понимает хейта", который льется против Светланы Лободы, ведь лично знает много военных, кому она помогала.

"Причем помогала на безумные бабки. Я знаю это лично. Я знаю, сколько человек вкладывается. Она и 10 процентов не показывает того, что она делает", – отметил блогер.

По его словам, человек, принявший решение поддерживать Украину, с таким большим именем, - это для Украины только плюс.

"Это, наоборот, круто, что Лобода – украинка", – резюмировал он.

Напомним, ранее Светлана Лобода представила новое видео "Градус 100".

"Я не умею сдаваться, верю себе и всегда верю в себя… Иду вперед. Это то, как живет каждый украинец сегодня – с верой в сердце, преодолевая множество трудностей, иногда пробивая несгибаемые стены", – прокомментировала сюжет видео Лобода.

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Лобода