Відомий актор жорстко пройшовся по українцям, які продовжують спілкуватися російською

Зазначимо, що, незважаючи на те, що Кисіль народився у Хмельницькому, він і сам до 2022 року розмовляв російською.

"Я народився і виріс у місті Хмельницький, моя родина там спілкується українською. Тому переходити було звичайно не важко. Але я розмовляв російською. Знімали більшість всього російською. Тому і є такий грішок", - зазначив Кисіль.

Водночас, після початку повномасштабної війни 40-річний актор майже повністю перейшов на українську.

Сергій Кисіль (фото: instagram.com/serhiy_kysil)

"Я не можу сказати, що повністю розмовляю виключно українською, іноді ще проскакує слівце. Знаєте, це як погана звичка. Кажуть, звички можна позбутися за 21 день", - підкреслив він.

Також артист зазначив, що ця звичка сидить дуже глибоко у людях, які виросли на радянських фільмах та російській музиці.

"Але воно сидить у нас дуже глибоко. У наших генах, у пам'яті з дитинства, юності. Адже всі ми дивилися радянські фільми і слухали їхню музику. Це було частиною нашого життя. Зараз це потрібно викорінювати. Як бур'ян на городі. Взяв сапу і рубай", - зазначив Кисіль.

Актор упевнений, що це має бути свідомий вчинок людини, яка себе поважає.

"Я не розумію, як люди продовжують і навіть не намагаються переходити на українську, коли щодня нас знищують. Як, виходячи з укриття, у них повертається язик кликати своїх дітей мовою окупанта. Це просто якийсь сюр", - підсумував він.

Сергій Кисіль (фото: instagram.com/serhiy_kysil)

Що відомо про Сергія Киселя

Кисель - український актор театру та кіно.

Народився у 1984 році у Хмельницькому.

У його фільмографії - понад 50 фільмів та серіалів.

Одружений, має двох синів.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ на якийсь час відклав професійну діяльність і зайнявся волонтерством та допомогою нашим воїнам.

У 2024-2024 роках знявся в серіалах "Жіночий лікар. Нове життя", "Ловець снів", "Просто Надія", "АТП" та ін.

Сергій Кисіль із колегами між зйомками (фото: instagram.com/serhiy_kysil)